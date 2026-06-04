A differenza delle commissioni di maturità, che sono formate anche da docenti e commissario esterni, quella di terza media è formata solo dai professori interni del consiglio scolastico. A stabilire i criteri di valutazione delle prove è il ministero dell’Istruzione. A ciascuna prova scritta e al colloquio, spiega il dicastero, viene attribuito un voto intero in decimi: “Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti di tutte e quattro le prove d’esame (senza arrotondamenti). Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore (es. 6,5 viene arrotondato a 7; 6,4 viene arrotondato a 6). L’esame viene superato se il voto finale è pari almeno a 6/10. Solo se il voto finale è pari a 10/10, la Commissione d’esame, all’unanimità, può decidere di assegnare la lode”.