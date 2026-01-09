In Liguria sabato condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata, ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione, con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito, ma sempre con tempo asciutto. In Campania sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 900-1000 metri. Residue precipitazioni in serata sui settori meridionali, poi generale miglioramento. Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In Calabria sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 1000-1300 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata, specie sui settori meridionali. Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite; locali fenomeni sui settori tirrenici meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo locali precipitazioni sulle zone meridionali, nevose oltre gli 800 metri. In Sicilia sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1100-1300 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata, specie su settori settentrionali e zone interne, neve fino a 900 metri. Domenica condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sui settori settentrionali della regione, dove avremo nuvolosità in transito e piogge sparse. Poche variazioni in serata e nottata con residui fenomeni sui settori nord-orientali; migliora altrove.