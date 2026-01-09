Introduzione
Aria polare in arrivo, peggioramento meteo nel fine settimana. Vento forte al Sud, allerta mare mosso che rende difficili i collegamenti con le isole. Sospesi quasi tutti i mezzi veloci, difficoltà anche per i traghetti. Neve sulla pianura veneta. Temperature in generale diminuzione.
Quello che devi sapere
Aria polare in arrivo
Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa inviando aria più fredda d'estrazione polare anche sul Mediterraneo. Per oggi condizioni meteo instabili, soprattutto sui settori tirrenici del Centro-Sud dove sono previste piogge e acquazzoni intermittenti. L'aria fredda nella notte raggiungerà il nostro Paese portando precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali dove la quota neve calerà rapidamente verso i 700-1000 metri.
Peggioramento nel fine settimana
Nella giornata di sabato residua instabilità al Centro e maltempo che si sposta verso il Sud, con neve a quote collinari e temperature in generale diminuzione. Tra domenica e lunedì ancora afflusso freddo con correnti settentrionali ma condizioni meteo in generale miglioramento ovunque. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana conferma una tregua dal maltempo con l'arrivo di un promontorio anticiclonico che porterà rialzo termico ma comunque senza particolari eccessi.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge sulla Liguria e precipitazioni sparse sulle Alpi nevose fino a bassa quota. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi con neve a quote medio-basse, asciutto altrove. In serata e nella notte ancora molte nubi con tempo asciutto e fenomeni sui settori alpini con neve fin verso i 300-500 metri. Al Centro molta nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni, con quota neve in calo sui 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fin sotto i 1000 metri. Al Sud e sulle isole locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie e fin verso gli 800 metri sui rilievi della Sardegna, più asciutto sui settori adriatici.
Previsioni meteo per domani
Al Nord nuvolosità in transito specie al Nord-Est ma con tempo asciutto, maggiori aperture al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con graduali schiarite da ovest verso est. Al Centro molte nubi in transito su tutte le regioni con precipitazioni su Lazio e Abruzzo, neve nelle zone interne fin verso i 700-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con graduali schiarite. Al Sud e sulle isole maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi i 1000-1200 metri, fin verso gli 800 metri sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e quota neve in calo fin verso gli 800-1000 metri e fino ai 700 metri sulla Sardegna. Le massime in aumento al Nord ed in calo altrove.
Le previsioni meteo per domenica
Previsioni meteo per domenica indicano al Nord all'insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in piu' in arrivo dalla serata ma senza fenomeni associati. Al Centro condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosita' sui settori adriatici e ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio qualche fenomeno specie sull'Abruzzo con neve oltre gli 800 metri. In serata tornano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Al Sud nubi sparse e schiarite al mattino al Sud con locali piogge su Molise, Calabria e Sicilia. Ancora fenomeni nel pomeriggio con neve fino a 500 metri sul Molise, variabilita' asciutta altrove. In serata e nottata torna tempo stabile salvo fenomeni sulla Sicilia settentrionale. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud.
Neve sulla pianura veneta
Una leggera nevicata, ma senza accumuli significativi a terra, sta interessando nella mattinata di oggi buona parte della pianura del Veneto. Le province maggiormente coinvolte sono Vicenza, Padova e Treviso, ma qualche fiocco bianco si è registrato anche nel Veneziano. Nessun problema per la circolazione stradale dove tuttavia il pericolo maggiore è rappresentato dalla formazione di ghiaccio dopo che nella notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutta la regione. Mezzi spargisale in azione dall'alba a Vicenza e negli altri capoluoghi veneti soprattutto nei ponti e nei viadotti, proprio per scongiurare la presenza di tratti ghiacciati. Precipitazioni ancora più modeste sono in atto in montagna dove le basse temperature (-4°C ad Asiago, sull'Altopiano vicentino dei 7 Comuni, alle ore 10.00 di oggi) non facilitano le precipitazioni nevose. Secondo le previsioni meteo, la perturbazione è tuttavia transitoria e non dovrebbe portare a nevicate significative né in città né in montagna.
Vento forte e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida
Vento forte di ponente e mare ingrossato stanno rendendo difficili i collegamenti marittimi oggi nel golfo di Napoli. Sospesi quasi tutti quelli operati dai mezzi veloci per Ischia e Procida in partenza da Napoli e Pozzuoli per tutti i porti commerciali delle due isole. Difficoltà anche per le navi traghetto di cui attualmente risultano sospese diverse corse per Procida, da e per Pozzuoli, ed anche alcune programmate da Ischia per il porto Flegreo. In considerazione delle previsioni meteo le difficoltá potrebbero continuare anche per il resto della giornata.
Regione per regione: Trentino-Alto Adige e Lombardia
Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. In Trentino-Alto Adige condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. In Lombardia per sabato condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto.
Piemonte e Valle d'Aosta
Sabato: condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. In Valle d’Aosta nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata con possibilità di fenomeni sui settori occidentali, nevosi fino ai fondovalle, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata con maggiori schiarite. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo piu' sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto.
Veneto e Friuli-Venezia Giulia
In Veneto sabato: condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto.In Friuli-Venezia Giulia condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno.
Lazio
A Roma: codi tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature comprese tra +3 C e +9 C. Domenica: giornata all'insegna del tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +1 C e +10 C. Nel resto della regione condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve fino a 700-800 metri sui rilievi. Generale miglioramento tra la sera e la notte con ampie schiarite. Domenica: Ttmpo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.
Umbria e Abruzzo
In Umbria sabato prevista nuvolosità irregolare su tutta la regione nel corso della giornata con precipitazioni sparse sui settori meridionali, nevose oltre i 700 metri, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo più stabile ovunque con ampie schiarite. Domenica: tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In Abruzzo sabato condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve fino a 600-700 metri. Generale miglioramento tra la sera e la notte salvo residui fenomeni sui settori orientali con neve fino a 500 metri. Domenica: tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Peggiora nel pomeriggio con fenomeni sui settori orientali, nevosi fino a 400-500 metri. Più stabile in serata e nottata con ampi spazi di sereno.
Marche, Toscana ed Emilia-Romagna
Nelle Marche sabato nuvolosità irregolare su tutta la regione nel corso della giornata con precipitazioni sparse sui settori meridionali, nevose oltre i 700 metri, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo più stabile ovunque con ampie schiarite. Domenica: tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Peggiora nel pomeriggio con fenomeni sui settori centro-meridionali, nevosi fino a 300-500 metri. Più asciutto stabile in serata e nottata con ampi spazi di sereno. In Toscana sabato nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con locali piogge sui settori meridionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite via via più ampie. Domenica: tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In Emilia-Romagna condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata è nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto.
Liguria, Campania, Calabria e Sicilia
In Liguria sabato condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata, ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione, con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. Domenica: tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito, ma sempre con tempo asciutto. In Campania sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 900-1000 metri. Residue precipitazioni in serata sui settori meridionali, poi generale miglioramento. Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In Calabria sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 1000-1300 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata, specie sui settori meridionali. Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite; locali fenomeni sui settori tirrenici meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo locali precipitazioni sulle zone meridionali, nevose oltre gli 800 metri. In Sicilia sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1100-1300 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata, specie su settori settentrionali e zone interne, neve fino a 900 metri. Domenica condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sui settori settentrionali della regione, dove avremo nuvolosità in transito e piogge sparse. Poche variazioni in serata e nottata con residui fenomeni sui settori nord-orientali; migliora altrove.
Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata
In Sardegna sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre gli 800-900 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata, specie su settori occidentali e zone interne, neve fino a 700 metri.
Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In Puglia sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 900-1000 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata sui settori centro-meridionali; migliora altrove. Domenica tra mattina e pomeriggio tempo instabile sui settori settentrionali della regione con piogge sparse e neve oltre i 600-700 metri; variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità in transito. In Molise sabato condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione, con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve fino a 800-900 metri. Ancora fenomeni in serata con neve fino a 700 metri; migliora nella notte.
Domenica: tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Peggiora nel pomeriggio con fenomeni sui settori orientali, nevosi fino a 500-600 metri. Più stabile in serata e nottata con nuvolosità alternata a schiarite. In Baslicata sabato giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione, con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1000 metri. Residue precipitazioni in serata sui settori settentrionali, poi generale miglioramento. Domenica: tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.