Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate

Come emerso da un’indagine condotta dalla Procura di Napoli messaggi nell'app di messaggistica istantanea che esordiscono, per esempio, con la formula “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco…”, sono in realtà ganci che i cybercriminali adoperano per prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime con conseguenze potenzialmente gravi sia sul piano economico sia su quello della privacy.