Truffe telefoniche, perché riceviamo chiamate dall'estero. Cosa sapere

Introduzione
Sempre più spesso sui registri delle chiamate degli italiani appaiono numeri di telefono stranieri. I prefissi più frequenti sono +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +40 (Romania) e +34 (Spagna). Nella maggior parte dei casi si tratta di chiamate di telemarketing o tentativi di truffa. Dopo l'entrata in vigore del filtro “anti-spoogfing”, istituto dall'Agcom per contrastare la pratica con cui i call center illegali falsificano i numeri facendoli apparire come “provenienti dall'Italia”, le chiamate spam sembrano però essere aumentate. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Lo spoofing
Lo spoofing è una tecnica utilizzata per ingannare gli utenti fingendo di essere qualcun altro o, nel caso dei numeri di telefono, falsificando il prefisso che appare sul diplay del destinatario. Esistono varie tipologie:
Email: quando viene inviata una mail da un mittente falso (per truffe, phishing, spam)
Indirizzo IP: quando viene falsificato l'indirizzo IP di origine per far sembrare che il traffico provenga da un altro computer.
Sito web: quando viene creato un sito web apparentemente identico a quello originale, con l'obiettivo di rubare dati sensibili.
Chiamata: quando viene falsificato il numero di telefono che appare sul diplay di chi riceve la chiamata.
Il filtro anti-spoofing
In vigore dal 19 novembre scorso, il filtro anti-spoofing dell'Agcom consente di bloccare le chiamate illecite dall'estero (spesso mostrate sui display come “italiane”). Secondo il Corriere Login, che cita i dati dell'Agcom, in soli tre giorni oltre 8 milioni di chiamate provenienti da finti numeri dall'Italia sono state inibite. Le percentuali oscillano tra il 50% e il 90% a seconda dell'operatore: numeri che, come sottolinea il Corriere, confermano l'enorme portata del fenomeno.
I rischi dello spoofing
La tecnica dello spoofing viene utilizzata spesso nel telemarketing o nei veri e propri tentativi di truffa, per furto di dati personali o bancari, diffusione di malware e accessi non autorizzati a reti o sistemi.
Le telefonate dall'estero
Il sistema di protezione di Agcom ha permesso quindi di bloccare numerose chiamate provenienti da finti numeri italiani. Ma oggi le telefonate dall'estero sono di nuovo in aumento. Perché? Come sottolinea ancora il Corriere, a seguito della misura di Agcom che blocca i finti numeri, i call center illegali hanno semplicemente interrotto l'utilizzo dello spoofing chiamando gli utenti con i veri prefissi esteri.
Come funziona il filtro dell'Agcom
Ma come funziona il sistema in grado di bloccare le chiamate con finti numeri? Come ribadisce il Corriere, il filtro si attiva sulla base di tre elementi: il numero vero, l'operatore telefonico e l'attivazione del roaming internazionale. Se anche solo una di queste funzioni non è verificata, la chiamata viene bloccata.
Chiamate spam e truffe
Le insistenti chiamate dall'estero riguardano soprattutto il di telemarketing, ma in alcuni casi possono essere anche tentativi di truffa. In questo caso si tratta di vishing (voice phishing), nel quale i truffatori tentano attraverso telefonate di estorcere dati sensibili (come credenziali o dati bancari) agli utenti, o della cosiddetta truffa del Wangiri, uno squillo che spinge l'utente a richiamare ma che in realtà è un tentativo di frode.
Come possiamo proteggerci
Come possiamo proteggerci? Prima di tutto, quando si riceve una telefonata da un numero sconosciuto, è consigliabile non rispondere. Un altro suggerimento è quello di bloccare le telefonate internazionali rivolgendosi direttamente al proprio operatore, facendo richiesta attraverso l'app oppure contattando l'assistenza telefonica.
Come possiamo proteggerci /2
Un'altra soluzione è quella di installare nel proprio smartphone applicazioni come Hiya, TrueCaller, Should I answer?, che consentono di bloccare le telefonate indesiderate. È possibile anche bloccare singoli numeri o interi prefissi direttamente dalle impostazioni del telefono, sia su Android che iOs.