Truffe telefoniche, perché riceviamo chiamate dall'estero. Cosa sapere

Il sistema di protezione di Agcom ha permesso quindi di bloccare numerose chiamate provenienti da finti numeri italiani. Ma oggi le telefonate dall'estero sono di nuovo in aumento. Perché? Come sottolinea ancora il Corriere, a seguito della misura di Agcom che blocca i finti numeri, i call center illegali hanno semplicemente interrotto l'utilizzo dello spoofing chiamando gli utenti con i veri prefissi esteri.