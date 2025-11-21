Black Friday, 10 consigli per non cadere vittime di truffe. La guida

Bisogna evitare il più possibile di incappare nell'ansia di acquisto. Esistono una serie di strategie di e-commerce, alcune che si muovono su un sottile filo tra lecito e illecito, che sono ben note agli addetti ai lavori e pensate proprio per spingere a un acquisto compulsivo, non ragionato e basato tutto sull’urgenza che sostituisce la ragione. Spiega De Rienzo: "Timer dell’offerta spesso fasulli (evergreen timer) che compaiono come pop-up in pagina con il solo obiettivo di farti comprare in fretta, prima che l'utente possa pensare se davvero ha bisogno o meno di ciò che ha nel carrello, ma anche diciture come 'ultimi pezzi disponibili' o quella tipica della prenotazione delle camere d'albergo online in cui si dice che 'altri utenti stanno guardando ora questo prodotto', come se stessero per toglierlo a te mentre ancora ci pensi, sono tutte strategie per creare pressione e spingere all'acquisto".

