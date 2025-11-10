Black Friday 2025, come evitare truffe e riconoscere i falsi sconti

Aspettando le offerte del black friday, l’82% degli italiani si dichiara attento alle variazioni di costo e alle promozioni: una percentuale tra le più elevate in Europa. Il 48% punta a scontistiche elevate e il 44% a costi di spedizione ridotti o gratuiti. Amazon resta il principale punto di riferimento per le decisioni d’acquisto degli italiani (61%), seguito da Google (24%) e dai siti e app ufficiali dei brand (17%). Tra le piattaforme social, che influenzano oltre un terzo dei consumatori globali, spicca Instagram (16%), seguita da Facebook (10%) e TikTok (9%).

Black friday: 6 trucchi per comprare bene senza farsi fregare

Ecco 6 consigli di chi lavora ogni giorno dietro gli e-commerce, per evitare fregature e sfruttare al meglio i saldi del Black friday.

1) Prepararsi in anticipo. Le offerte iniziano ben prima del Black friday. Iscriversi alle newsletter dei brand permette di accedere a promozioni riservate, bundle esclusivi e sconti per clienti 'early bird'. Aspettare l’ultimo minuto, al contrario, riduce le possibilità di trovare ciò che si cerca.

2) Controllare lo storico dei prezzi: prima di acquistare, confronta il prezzo con quello delle settimane precedenti. Alcuni brand gonfiano i listini prima del Black friday per far sembrare lo sconto più grande di quanto non sia in realtà. Strumenti come Keepa o Idealo possono aiutare.

3) Attenzione ai trucchi psicologici: timer, pop-up con "ultimi 3 pezzi disponibili", frasi come "altri 42 utenti stanno guardando questo prodotto", sono strategie pensate per creare urgenza e ansia da acquisto. Non farti trascinare: se non compreresti quel prodotto a prezzo pieno, forse non è un vero affare.

4) Valutare l’intera esperienza d’acquisto: uno sconto del 40% può nascondere costi di spedizione elevati, resi a pagamento o tempi lunghi. Prima di cliccare su 'compra ora', controlla le condizioni di reso, i metodi di pagamento e le tempistiche di consegna.

5) Sfruttare i pacchetti promozionali e le edizioni limitate: molti e-commerce propongono kit o combinazioni di prodotti a prezzo scontato. Se pensati bene, possono far risparmiare davvero. Attenzione però: solo se hai già bisogno di quei prodotti, altrimenti il risparmio è solo apparente.

6) Pianificare in ottica natalizia: più della metà degli acquisti del Black Friday sono regali anticipati. Avere una lista aiuta a evitare acquisti inutili e a concentrarsi su offerte mirate. Comprare prima significa anche ricevere tutto in tempo per Natale, evitando corse all’ultimo minuto.