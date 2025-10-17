Manovra 2026, bonus e incentivi della Legge di Bilancio

Introduzione
Il 17 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato la Legge di bilancio per il 2026. "È una Manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi ha aggiunto: "Una Manovra che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro, quindi è più leggera delle precedenti. Ma Pesa anche la situazione complessa". Ecco i bonus e le misure previste.
Quello che devi sapere
Bonus mamme lavoratrici sale a 60 euro
Per le misure dedicate al sostegno alle famiglie vengono stanziati circa 1,6 miliardi di euro in più. Il bonus per le mamme lavoratrici sale da 40 a 60 euro. Ci sarà anche un contributo fiscale per i genitori separati che hanno difficoltà con la casa. Esclusa invece una misura per sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici. Si lavora sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e sulla conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi, dopo la fine di quello obbligatorio. Rifinanziata anche la Carta Dedicata a te.
Prima casa esclusa da Isee con limite valore catastale
La prima casa viene esclusa dall'Isee con limite valore catastale: l'esclusione del calcolo vale per l'Isee per chiedere alcune prestazioni, ad esempio assegno unico, assegno di inclusione e bonus nido.
Aliquote Irpef
La Manovra ridurrà la seconda aliquota Irpef, che dall'attuale 35% passerà al 33%. Per il taglio vengono stanziati 2,7 miliardi all’anno (circa 8 miliardi di euro in 3 anni). La sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro, chi è tra 50 e 200 mila euro beneficerà della riduzione dell'aliquota.
Il contributo delle banche
Il contributo a carico delle banche nella Manovra "è un mix di misure" di "carattere strutturale e congiunturale" e comprende "la possiblità di 'liberare' le riserve poste a capitale" con la legge del 2023, "l'aumento dell'Irap, un nuovo regime di deducibilità dei crediti dubbi che vengono spalmati su più esercizi e la limitazione del riporto fiscale delle perdite", ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Secondo quanto trapelato, ci sarebbe la tassa del 27,5% sulle banche e le assicurazioni che dovranno liberare i depositi vincolati in base alla norma del 2023 che tassava, in alternativa, gli extraprofitti al 40%. Ci sarebbe poi l'aumento dell'Irap di 2,5 punti e anche una modifica, che può valere fino a 1,2 miliardi, sulla norma che consentiva nel 2026 di recuperare le perdite che non si era potuto scontare (al 65%) sui bilanci di quest'anno.
Bonus casa
Anche per il prossimo anno i lavori sulle prime case avranno una detrazione del 50%, al 36% per le seconde case. La riduzione degli sconti con il passaggio dal 50% al 36% per le prime abitazioni e dal 36% al 30% per le seconde (e oltre) dovrebbe slittare al 2027. Nessuna indicazione per il momento invece sul futuro del bonus mobili in scadenza a fine anno.
Pensioni
Per l'aumento dell'età pensionabile, la "sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028", ha detto Giorgetti. "Il Parlamento potrà nel 2027 cambiare le cose ma per adesso sono due" mesi. Fra le ipotesi anche una nuova proroga di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale. Per le pensioni minime è previsto un incremento di 20 euro mensili.
Lavoro, assunzioni e aumenti
Sul lavoro povero si interviene "stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino 28mila euro" ed è previsto che "sulla parte di incremento si applichi l'aliquota del 5% sia per i rinnovi 2026 ma anche per il 2025", ha spiegato la premier Meloni. Inoltre per le nuove assunzioni viene introdotta una superdeduzione del 120% del costo del lavoro che sale fino al 130% per alcuni soggetti più fragili. Arrivano anche il taglio dal 5 all'1% della tassazione dei premi di produttività, l'aumento della soglia dei premi soggetti all'aliquota sostitutiva da 3mila a 5mila euro e la detassazione delle componenti del salario dei turni notturni e festivi.
Pace fiscale
Nella Legge di bilancio la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali per tutto il 2023: interesserà 16 milioni di italiani. "Nove anni di rate tutte uguali, senza le sanzioni, quindi si paga il capitale con gli interessi, 108 rate tutte uguali", ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini. "La rottamazione ha durata 9 anni con rate bimestrali di identico importo aperta a tutti coloro che hanno dichiarato e non versato, non è un condono per coloro che hanno fatto i furbi" non dichiarando, ha aggiunto Giorgetti.
Sanità
Ai rifinanziamenti previsti l'anno scorso dalla Legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi per il biennio successivo. Si punta ad assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto.
Sugar e plastic tax sterilizzate per tutto il 2026
Viene prorogata a tutto il 2026 la sterilizzazione di sugar tax e plastic tax.
Credito imposta Zes
La Legge di bilancio 2026 rifinanzia il credito di imposta per la Zes portandolo a 2,3 miliardi.
Torna il superammortamento
"Reintroduciamo la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del loro ammortamento, cioè il super e iper ammortamento, con investimenti ammessi pari a 4 miliari di euro, anche se cui stiamo valutando la possibilità di usare la revisione di medio termine della Politica di coesione, che ha tra le sue priorità anche il tema della competitività, per aumentare sensibilmente queste risorse", ha annunciato la premier Giorgia Meloni.
