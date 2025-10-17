Manovra 2026, bonus e incentivi della Legge di Bilancio

Introduzione

Il 17 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato la Legge di bilancio per il 2026. "È una Manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi ha aggiunto: "Una Manovra che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro, quindi è più leggera delle precedenti. Ma Pesa anche la situazione complessa". Ecco i bonus e le misure previste.