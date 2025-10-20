Manovra, congedo parentale esteso fino ai 14 anni del figlio

Si rafforza il congedo parentale. Nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2026 viene esteso il limite di tempo entro cui entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, possono richiederlo: al momento si può fare fino al 12esimo anno del figlio, mentre dal prossimo anno sarà possibile farlo fino al 14esimo. L’ampliamento dell’istituto è una delle misure principali pensate dal governo come supporto alla natalità e alla famiglia, che includono anche un potenziamento del bonus mamme lavoratrici, un congedo per malattia dei figli più lungo, la decontribuzione totale per i datori di lavoro che assumono madri con almeno tre figli, una spinta ai contratti part time e un aiuto ai genitori separati.