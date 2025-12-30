Concorso Mef, 548 posti al Ministero dell'Economia e Finanze: il bando

I profili selezionati saranno assunti a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici
È stato pubblicato il Concorso RIPAM 2025 per 548 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. La procedura concorsuale è gestita dalla Commissione RIPAM ed è articolata su base territoriale, con profili altamente qualificati destinati sia agli uffici centrali sia alle Ragionerie Territoriali dello Stato e alle Corti di Giustizia Tributaria. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici.
La suddivisione dei posti
I 548 posti complessivi sono così suddivisi:
Area delle Elevate Professionalità – 63 posti profili altamente specializzati, tra cui:
Specialisti in Data Science e Intelligenza Artificiale
Specialisti IT e Cyber Risk
Specialisti giuridico-tributari
Esperti in finanza pubblica, controlli, appalti, diritto UE
Project manager e specialisti in e-procurement
Esperti in sicurezza sul lavoro e valutazione opere pubbliche
Funzionari amministrativo-contabili
Funzionari economico-finanziari
Funzionari giuridico-tributari (Corti di Giustizia Tributaria)
Funzionari giuridico-legali
Funzionari statistici
Funzionari informatici
Esperti in rapporti internazionali ed europei
Esperti in analisi economico-finanziaria
Area dei Funzionari – 485 posti i profili principali includono:
Funzionari amministrativo-contabili
Funzionari economico-finanziari
Funzionari giuridico-tributari (Corti di Giustizia Tributaria)
Funzionari giuridico-legali
Funzionari statistici
Funzionari informatici
Esperti in rapporti internazionali ed europei
Esperti in analisi economico-finanziaria
Requisiti di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario possedere:
cittadinanza italiana o UE (con requisiti di legge);
maggiore età;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
titolo di studio coerente con il profilo scelto
Titoli di studio richiesti
Laurea triennale per molti profili dell’Area Funzionari;
Laurea magistrale per tutti i profili dell’Area delle Elevate Professionalità e per numerosi profili specialistici;
per l’Area delle Elevate Professionalità è richiesta anche esperienza professionale qualificata di almeno 3 anni.
Prove d'esame
La procedura concorsuale prevede:
Area Funzionari
Prova scritta (quiz o quesiti a risposta multipla) sulle materie specifiche del profilo;
eventuale valutazione dei titoli solo ai fini delle riserve e preferenze.
Area Elevate Professionalità
Valutazione dei titoli;
Prova scritta;
Prova orale, con verifica delle competenze specialistiche e trasversali.