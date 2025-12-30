Offerte Sky
Concorso Mef, 548 posti al Ministero dell'Economia e Finanze: il bando

Economia

I profili selezionati saranno assunti a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici

È stato pubblicato il Concorso RIPAM 2025 per 548 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. La procedura concorsuale è gestita dalla Commissione RIPAM ed è articolata su base territoriale, con profili altamente qualificati destinati sia agli uffici centrali sia alle Ragionerie Territoriali dello Stato e alle Corti di Giustizia Tributaria. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici.

La suddivisione dei posti

I 548 posti complessivi sono così suddivisi:

Area delle Elevate Professionalità – 63 posti profili altamente specializzati, tra cui:

Specialisti in Data Science e Intelligenza Artificiale

Specialisti IT e Cyber Risk

Specialisti giuridico-tributari

Esperti in finanza pubblica, controlli, appalti, diritto UE

Project manager e specialisti in e-procurement

Esperti in sicurezza sul lavoro e valutazione opere pubbliche

Funzionari amministrativo-contabili

Funzionari economico-finanziari

Funzionari giuridico-tributari (Corti di Giustizia Tributaria)

Funzionari giuridico-legali

Funzionari statistici

Funzionari informatici

Esperti in rapporti internazionali ed europei

Esperti in analisi economico-finanziaria

Area dei Funzionari – 485 posti i profili principali includono:

Funzionari amministrativo-contabili

Funzionari economico-finanziari

Funzionari giuridico-tributari (Corti di Giustizia Tributaria)

Funzionari giuridico-legali

Funzionari statistici

Funzionari informatici

Esperti in rapporti internazionali ed europei

Esperti in analisi economico-finanziaria

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario possedere:

  • cittadinanza italiana o UE (con requisiti di legge);

  • maggiore età;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • idoneità fisica all’impiego;

  • titolo di studio coerente con il profilo scelto

Titoli di studio richiesti

  • Laurea triennale per molti profili dell’Area Funzionari;

  • Laurea magistrale per tutti i profili dell’Area delle Elevate Professionalità e per numerosi profili specialistici;

  • per l’Area delle Elevate Professionalità è richiesta anche esperienza professionale qualificata di almeno 3 anni.

Prove d'esame

La procedura concorsuale prevede:

Area Funzionari

  • Prova scritta (quiz o quesiti a risposta multipla) sulle materie specifiche del profilo;

  • eventuale valutazione dei titoli solo ai fini delle riserve e preferenze.

Area Elevate Professionalità

  • Valutazione dei titoli;

  • Prova scritta;

  • Prova orale, con verifica delle competenze specialistiche e trasversali.

