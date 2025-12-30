Concorso Mef, 548 posti al Ministero dell'Economia e Finanze: il bando

I profili selezionati saranno assunti a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici

È stato pubblicato il Concorso RIPAM 2025 per 548 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo pieno e indeterminato presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. La procedura concorsuale è gestita dalla Commissione RIPAM ed è articolata su base territoriale, con profili altamente qualificati destinati sia agli uffici centrali sia alle Ragionerie Territoriali dello Stato e alle Corti di Giustizia Tributaria. Il concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento stabile nella Pubblica amministrazione, con profili giuridici, economico-finanziari, informatici, statistici e tecnici.