Inflazione Italia, Istat rivede al ribasso stime a febbraio: i dati

I fattori che spingono i prezzi

Secondo l'Istat, l'accelerazione dell'inflazione è trainata soprattutto dai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, i cui prezzi crescono del 4,9%, e dai Servizi relativi ai trasporti, in aumento del 2,9%. Contribuiscono alla dinamica anche gli alimentari non lavorati, che segnano un +3,7%. L'"inflazione di fondo", che esclude energetici e alimentari freschi, mostra un'accelerazione significativa: passa da +1,7% a +2,4%. L'unico effetto di contenimento rilevante si deve all'ampliarsi della flessione dei prezzi degli Energetici, che registrano un calo del 6,6%.