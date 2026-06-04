Volotea, istruttoria dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta

La compagnia aerea, secondo l’Autorità garante, aumenterebbe i prezzi dei biglietti aerei dopo l’acquisto e in prossimità della partenza giustificandolo come un adeguamento del prezzo del biglietto dovuto al rincaro del carburante per la crisi medio-orientale. L’Antitrust accusa: induce il consumatore ad acquistare un biglietto sulla base di un’informazione “incompleta e ingannevole". Codacons soddisfatto: “Se accertato illecito Volotea restituisca supplemento” ascolta articolo

Istruttoria dell’Antitrust contro Volotea per pratica commerciale scorretta. La compagnia aerea, stando a quanto riferito dall’autorità garante, è accusata di applicare modifiche unilaterali al prezzo del biglietto aereo. L’istruttoria avviata mira a far sospendere nell’immediato la nuova iniziativa per la quale Volotea comunica il sovrapprezzo al consumatore in un momento successivo all'acquisto e solo in prossimità della partenza programmata. Come si legge nella nota dell’Antitrust, Volotea "ha introdotto una nuova policy di vendita dei propri titoli di viaggio, chiamata Promessa di Fair Travel, per far fronte al rincaro del carburante dovuto alla crisi medio-orientale, che prevede un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all'andamento del prezzo del Brent”.

Da Volotea informazione “incompleta e ingannevole” L’altro punto critico riguarda le tempistiche: “Sette giorni prima della data di partenza programmata - spiega ancora l’Autorità - la società comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all'ultimo dato disponibile sul costo del Brent. Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell'adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso". Per l’Antitrust, la pratica messa in atto dalla compagnia aerea induce il consumatore ad acquistare un biglietto sulla base di un’informazione “incompleta e ingannevole”. Inoltre, la comunicazione del sovrapprezzo a pochi giorni dalla partenza induce il consumatore a scegliere di pagare il supplemento piuttosto che a riprogrammare il viaggio.