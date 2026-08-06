Agricoltura e allevamento, produzione in calo per le ondate di caldo

Il caldo record sta devastando inoltre i raccolti di frutta e verdura, due comparti sotto l'attacco incrociato di crisi climatica ed economica, riducendo la disponibilità dei prodotti. Eppure i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese crolla. Nella quarta settimana di luglio, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dati Ismea analizzati dalla Coldiretti indicano prezzi scesi del 17% per le pere, del 18% per le pesche e le nettarine, del 20% per le susine e del 34% per le albicocche. Costi che però crescono sugli scaffali, in uno scenario che sta spingendo la Consulta ortofrutticola di Coldiretti a richiedere l'applicazione della legge sulle pratiche sleali. Tra l'altro, nei primi quattro mesi dell'anno le importazioni di frutta fresca sono aumentate del 9% in quantità, con un picco del 44% per quella dall'Africa. Le altew temperature stanno quindi scottando i frutti rendendoli invendibili, e a questo si aggiunge la stangata dei costi di produzione e delle materie prime. A pesare è il prezzo del gasolio agricolo che, dopo una breve tregua a 1,16 euro, è schizzato a 1,44 euro al litro, rincaro che rende difficile anche azionare gli impianti di irrigazione contro la siccità.

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