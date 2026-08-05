Incendi e ondate di calore in Europa, danni per 3 miliardi di euro nell'estate 2026Economia
Introduzione
Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d’Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro: a dirlo è un’analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. In particolare, secondo quanto ricostruito dal quotidiano economico, nei primi due mesi della stagione degli incendi sono andati in fumo quasi mezzo milione di ettari, con un costo economico di 3,1 miliardi di euro solo per i cinque Paesi dell'Eurozona più colpiti, tra cui Portogallo, Grecia e Romania.
Quello che devi sapere
Come si arriva alla stima di 3,1 miliardi
Se questa cifra di 3,1 miliardi fosse confermata, risulterebbe essere di gran lunga superiore alle stime prodotte della Commissione europea: l’esecutivo europeo infatti indicava un impatto medio annuo di 2,5 miliardi di euro per l'intera Unione. Le stime del Financial Times si basano sulla metodologia che sottende i dati della Commissione e sui calcoli corrispondenti del governo francese, e rappresentano il cosiddetto costo di "restauro" per riportare le aree bruciate al loro stato precedente, un modo per quantificarne il valore economico.
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Una stima destinata a crescere
In ogni caso è probabile che l’impatto complessivo alla fine della stagione sarà molto più elevato. Le compagnie assicurative, le famiglie e le imprese stanno ancora facendo i conti con i costi dei danni a proprietà e raccolti e con le interruzioni del turismo nel pieno dell'estate. Nel tempo dunque si manifesteranno altri costi, come l'aumento dei premi assicurativi o la non assicurabilità dei beni, la diminuzione del numero di visitatori e la necessità di investire ingenti somme in attrezzature antincendio.
I danni non ancora calcolati
E c’è anche altro: attualmente infatti i calcoli prodotti non tengono ancora pienamente conto dei recenti incendi in Grecia. Parallelamente, i costi della siccità devono ancora manifestarsi appieno, poiché il calo del livello dell'acqua nei fiumi Reno e Danubio provoca interruzioni nel flusso delle merci e tagli alla produzione.
L’impatto sui conti pubblici francesi
La situazione risulta essere particolarmente grave in Francia: secondo il quotidiano Le Monde le diverse ondate di caldo torrido e gli incendi che hanno segnato il Paese nelle ultime settimane “minacciano l'obiettivo di riduzione del deficit della Francia”. Per il giornale “le ondate di calore e le loro conseguenze potrebbero costare tra i 3 e i 6 miliardi di euro nel 2026. Gli assicuratori si addosseranno una parte del fardello, ma un'altra parte dovrà essere finanziata dallo Stato, complicando ulteriormente l'equazione di bilancio del premier, Sébastien Lecornu", in vista della manovra il prossimo autunno.
Migliora la situazione dei roghi in Francia e Spagna
Intanto, almeno per quanto riguarda la situazione dei roghi, si stanno registrando alcuni miglioramenti quantomeno per Parigi e Madrid. Una portavoce della Commissione europea ha fatto sapere ieri che “in Francia e in Spagna ci sono ancora vigili del fuoco e mezzi antincendio impegnati a domare le fiamme ma la situazione sta migliorando. Per quanto riguarda la Grecia, siamo in costante contatto con le autorità greche. I vigili del fuoco greci stanno combattendo gli incendi che stanno devastando il Paese e stiamo valutando le opzioni per aiutare le autorità greche".
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Gli aiuti per le vittime degli incendi
E mentre la situazione sul campo migliora, si è messa in moto anche la macchina della solidarietà per tutti coloro che sono stati colpiti dai danni provocati dai roghi. Diversi artisti tra cui Zazie, Renaud e Pascal Obispo terranno infatti un concerto di beneficenza il 27 agosto a Bordeaux i cui proventi andranno a favore dei sinistrati degli incendi che hanno devastato diverse zone della Francia. Il concerto, che si terrà all'Arkéa Arena di Bordeaux, verrà diffuso in diretta su M6 e Rtl. I proventi non andranno esclusivamente alle vittime dell'incendio in Gironda, il più importante dal 1949 in Francia, ma “grazie alla Fondation de France - l’organismo incaricato di gestire le donazioni - si potrà decidere se inviare i soldi anche ai sinistrati di Var, Bouches-du-Rhône, Hérault", gli altri dipartimenti francesi maggiormente colpiti in questi giorni dalle fiamme.
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