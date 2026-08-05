Intanto, almeno per quanto riguarda la situazione dei roghi, si stanno registrando alcuni miglioramenti quantomeno per Parigi e Madrid. Una portavoce della Commissione europea ha fatto sapere ieri che “in Francia e in Spagna ci sono ancora vigili del fuoco e mezzi antincendio impegnati a domare le fiamme ma la situazione sta migliorando. Per quanto riguarda la Grecia, siamo in costante contatto con le autorità greche. I vigili del fuoco greci stanno combattendo gli incendi che stanno devastando il Paese e stiamo valutando le opzioni per aiutare le autorità greche".

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