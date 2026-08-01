Dal pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, decine di segnalazioni per un intenso odore di bruciato hanno raggiunto la sala operativa dei Vigili del fuoco di Firenze, da più zone della provincia. Non si tratta di roghi locali: il fumo arriva dagli incendi attivi in Francia, trasportato dalle correnti da ovest. L'appello dei pompieri: chiamare il 112 solo se si avvistano fiamme o colonne di fumo localizzate
Un intenso odore di bruciato avvertito in tutta la provincia di Firenze ha generato numerose chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto. Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone del territorio: nella maggior parte dei casi i cittadini percepiscono il fumo nell'aria senza però riuscire a individuare alcun incendio nelle vicinanze.
Il fenomeno, spiegano i Vigili del fuoco, non è legato a roghi in Toscana ma agli incendi in corso in Francia. Le correnti da ovest stanno spingendo i fumi fino a centinaia di chilometri di distanza, rendendo l'odore percepibile anche sul Fiorentino.
I pompieri invitano quindi a non allarmarsi e a non intasare le linee di emergenza con segnalazioni generiche. Il numero unico 112, raccomandano, va contattato solo in caso di incendi effettivamente avvistati, con fiamme visibili o colonne di fumo chiaramente localizzate, così da mantenere le linee libere per gli interventi reali.