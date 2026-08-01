Un uomo di 74 anni è in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo essere rimasto incastrato fra le porte di un treno alla stazione di Milano Bovisa ed essere stato trascinato dal convoglio in ripartenza. È accaduto poco dopo le 14 di sabato: l'uomo, appena sceso, avrebbe tentato di risalire per recuperare lo zaino dimenticato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 74 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato fra le porte di un treno alla stazione di Bovisa ed essere stato trascinato dal convoglio in ripartenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di sabato, sul binario 4. Sul posto sono intervenuti la Polizia Ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale del 118. La Polfer sta accertando la dinamica dell'accaduto.

Incastrato nelle porte del treno L'uomo era appena sceso dal treno regionale 4246 di Trenord, arrivato alla fermata di Milano Bovisa. Una volta in banchina, secondo quanto ricostruito da MilanoToday, si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo e avrebbe cercato di risalire quando le porte erano ormai chiuse. Rimasto incastrato, è stato trascinato dal convoglio che stava ripartendo a velocità ridotta dal binario.

I soccorsi Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, giunto con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 74enne sono apparse gravi fin da subito. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda.

La nota di Trenord "Siamo vicini al viaggiatore coinvolto nell'episodio", ha fatto sapere Trenord. Secondo la ricostruzione dell'azienda, il treno 4246 stava effettuando la fermata di Milano Bovisa: dopo la salita e la discesa dei passeggeri, il personale operativo aveva chiuso le porte e, ricevuto il segnale di via libera, il convoglio era ripartito a velocità ridotta. Trenord ha assicurato "la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, mettendo a disposizione ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto avvenuto".