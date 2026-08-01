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20260801 - CRONACA | NAPOLI - POZZUOLI - Varie terremoto - ANSA/ FELICE DE MARTINO

Terremoto ai Campi Flegrei, il bilancio il giorno dopo la scossa: 26 feriti e danni. FOTO

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©Ansa

Dopo il terremoto di venerdì sera di magnitudo 4.7, il più forte registrato ai Campi Flegrei negli ultimi quarant'anni, lo sciame sismico è proseguito anche nelle ultime ore con decine di scosse, la più intensa di magnitudo 3.1 alle ore 5.47 di oggi. Sono 26 i feriti e circa 300 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni: ecco cosa è successo

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