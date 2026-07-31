Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’emergenza migranti a Ceuta, dove migliaia di persone sono arrivate a nuoto dal Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che “l’Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna”. In primo piano anche il richiamo del presidente della Repubblica sul caso Roggero: “Non si adatti la legge ai singoli”. Spazio infine alla decisione del ministro Nordio di trasmettere alla Procura generale di Roma gli atti della Cpi per l’arresto di Almasri
- L’apertura è dedicata al richiamo del presidente della Repubblica su No Tav e Roggero con il titolo “Mattarella, altolà ai partiti”. In primo piano anche l’emergenza migranti a Ceuta con “Fuga a nuoto dal Marocco: assalto a Ceuta” e “Bloccare Schengen? Scontro Roma-Madrid”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Raid russi sull’Ucraina: strage di civili e un missile in Polonia”. Al conflitto in Medio Oriente è riservato il titolo “Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo: ’A difesa del Golfo’”.
- L’apertura è dedicata alla decisione del ministro Nordio di trasmettere alla Procura generale di Roma gli atti della Cpi per l’arresto di Almasri. con il titolo “La resa di Nordio” e il commento “Se la sicurezza è liberticida” In evidenza anche “Missione ‘Air Arabia’, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra”. Al centro della prima pagina “Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sánchez”. In spalla “Mattarella chiude il caso Roggero: ‘No a leggi adattate sui singoli’”.
- L’apertura è dedicata all’emergenza migranti a Ceuta con il titolo “Ceuta, assalto all’Europa”. Subito sotto “Roggero, il richiamo del Colle” sulle parole di Mattarella e il commento "Le regole della democrazia". In alto spazio alla guerra con “Furia Putin, strage in Ucraina. Un missile cade in Polonia”. In spalla: “Via Poma, il giallo infinito: la nuova pista nascosta nel Dna”. Spazio anche al crollo di Messina con “Incubo a Messina, crolla un palazzo: ‘Sei sono dispersi’”.
- L’apertura è dedicata alle parole del presidente della Repubblica con il titolo “Mattarella, richiamo ai partiti”. L’editoriale: “Un appello per frenare spirali pericolose”. In evidenza anche “Caos migranti, Ceuta invasa. Meloni: confini da difendere”. In alto spazio allo scontro nel calcio con “Guerra globale del calcio. L’Uefa: boicottiamo la Fifa”. In spalla “Almasri, ora Nordio invia le carte ai pm” e “Riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra”. In taglio basso: “Messina, crolla una palazzina. Sotto le macerie sei dispersi”.
- L’apertura è dedicata all’economia con il titolo “Sale il Pil, crescita 2026 verso l’1%”. In alto la guerra in Medio Oriente con “Usa-Iran, è guerra aperta. Pesanti raid americani, Teheran al contrattacco” e “Disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati con Israele”. Al centro della prima pagina il titolo “Add Capital punta 1,1 miliardi sul Piano Casa tra Napoli e Roma”. In taglio basso: “Unipol, l’assemblea approva il maxi aumento per Mps”. In spalla: “Mattarella sul caso Roggero: ‘Non si adatti la legge al singolo’”.
- L’apertura è dedicata al Milan e a Pavlovic con il titolo “Il diavolo sono io”. In alto spazio allo scontro tra Uefa e Fifa con “Mondiale senza Europa”. In spalla: “Risposta Stones. Inter, è arrivato un vincente in più: ‘Qui per lottare’”. In taglio basso il mercato della Juventus con “Juve, cambio d’ala”. Spazio anche alla Nazionale con “Da Maldini a Mancini. Diamo i voti alla folle estate italiana”.
- L’apertura è dedicata all’emergenza migranti a Ceuta con il titolo “L’Italia che vuole il Pd”, “Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sánchez”. In alto: “Fifa in vendita, le Nazionali europee pronte a boicottare il Mondiale 2030”. Spazio ai No Tav con “I veri capi e le trame dei No Tav” e “Campeggio vietato ai guerriglieri”. In taglio basso il titolo “Report, scoop sulle armi e le false accuse a Fdi”. In evidenza anche “Sorpresa sui conti. Il Pil sale più del previsto: +0,8%”.
- L’apertura è dedicata alle parole del presidente della Repubblica con il titolo “Il richiamo di Mattarella: condannare le violenze”. In evidenza anche “Migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni: sospendere Schengen”. Spazio alla Valle di Susa con “Assalti No Tav. Scattano i divieti: stop al campeggio in val di Susa”. In taglio basso il titolo “Un’intera famiglia uccisa dai russi. Zelensky mostra la foto simbolo”. In evidenza anche “La Uefa si ribella a Infantino: ‘Con la cessione di quote ai privati non parteciperemo ai Mondiali’”.
- L’apertura è dedicata al caso Delmastro con il titolo “Delmastro molla le chat ai pm. E i suoi le vietano”. In alto: “Riconoscimenti facciali: Meloni a scuola dall’Ungheria di Orbán”. Spazio al caso Almasri con “Sbugiardato dalla Consulta, Nordio invia ai pm gli atti per arrestare Almasri. Tanto è passato un anno e mezzo e l’hanno catturato i libici. Levategli il vino”. In taglio basso il titolo “Da marzo 700 soldati italiani sono nel Golfo”. In spalla: “Capaci: il silenzio della spia e le tele che gli comprò B.”.
- In taglio alto le parole del presidente della Repubblica con il titolo “Non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo stato, non si governa da europeisti a metà. Lezioni dal Ventaglio di Mattarella”. In primo piano “Il conto alla rovescia per la mossa di Orcel su Bpm dice ‘agosto’”. In apertura anche l'emergenza migranti in Spagna con “Muro tra Spagna e Italia”, “Migliaia di migranti a Ceuta”. Al conflitto in Ucraina è dedicato il titolo “Al mercato di Kyiv è esplosa l’Urss”.
- In apertura “Travolti da un insolito destino”, “Indietro tutta: dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta: il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Almasri”. In primo piano anche “La guerra in Iran sconfina in Egitto”. In taglio basso: “Raid russi, otto morti. Razzo cade in Polonia”. Spazio al conflitto a Gaza con “Le armi di Hamas, i freni di Israele”.
- L’apertura è dedicata alla legge elettorale con il titolo “Una poltrona per due (turni)”. In primo piano le parole del presidente della Repubblica con “Mattarella docet. Serve strategia dell’attenzione”. Spazio al riconoscimento facciale con “IA e riconoscimento facciale, l’Ue frena. Slitta il voto in Aula”. Alla guerra in Ucraina è dedicato il titolo “Polonia, missile russo caduto vicino a Lublino. ‘Pronti a abbatterlo’”. Spazio anche a “Osnato: ‘Un patto per premiare chi investe e cresce’”.
- In apertura “Prima Mattarella, poi l’Europa. Doppio schiaffo al governo”. In spalla il commento “Un attacco frontale ai nostri diritti civili”. Al centro della prima pagina spazio all’emergenza migranti con “Spagna, emergenza migranti a Ceuta”. Spazio anche a “Non solo Thiel. L’intellettuale è prêt-à-porter”. In taglio basso spazio alla guerra in Medio Oriente con il titolo “Droni iraniani colpiscono in Egitto. ‘Teheran può arrivare ovunque’”.