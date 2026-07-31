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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’emergenza migranti a Ceuta, dove migliaia di persone sono arrivate a nuoto dal Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che “l’Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna”. In primo piano anche il richiamo del presidente della Repubblica sul caso Roggero: “Non si adatti la legge ai singoli”. Spazio infine alla decisione del ministro Nordio di trasmettere alla Procura generale di Roma gli atti della Cpi per l’arresto di Almasri

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Il fiume Po in secca, all'altezza del ponte Vittorio, dove si sono formate degli isolotti per la drastica diminuzione della portata dovuta alla prolungata siccità. Torino 30 luglio 2026 ANSA/TINO ROMANO

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