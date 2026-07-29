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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo "scontro" nel governo sui fondi per la difesa: Tajani annuncia di aver prenotato 14,9 miliardi del fondo Safe, mentre dalla Lega arriva lo stop. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Donald Trump che "tende la mano" a Zelensky e annuncia nuove sanzioni Usa alla Russia. Sul fronte Medio Oriente, Netanyahu si dice "allineato" agli Stati Uniti sull'Iran

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