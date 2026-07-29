Nuova ondata di calore, ecco quanto durerà e quando sarà il picco

Introduzione
La quarta ondata di calore dell’estate 2026 - le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni - è ormai arrivata sull’Italia. Secondo le previsioni, dovrebbe essere un’ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il Paese: il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra 1.500 metri, e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del Centro-Nord e fino a 40 in alcune aree del Sud (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
La quarta ondata di calore
A dominare in questi giorni è l’anticiclone africano, che porta con sé cieli sereni con forte soleggiamento e tassi di umidità in progressivo aumento lungo le aree costiere e le pianure. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, l'espansione dell'aria calda africana sull'Europa centro-orientale e sul Mediterraneo porterà in queste ore temperature in progressivo rialzo e che resteranno sopra la media piuttosto a lungo. Entro il weekend sono attese anomalie positive fino a 6-8 gradi sulle regioni del Centro-Nord, poco meno al Sud.
Leggi anche: Arriva la nuova ondata di calore, ecco le città dove le temperature saranno più alte
Quanto durerà l’ondata di calore
L’ondata di calore che è iniziata oggi non sarà di breve durata: secondo quanto previsto finora dai meteorologi, infatti, non dovrebbe terminare almeno fino al 7 o 8 di agosto. Non è però escluso che possa prolungarsi ulteriormente, allungando il periodo in cui le città italiane saranno strette nella morsa del caldo africano. Secondo Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, “ciò che possiamo dire al momento è che l'area di alta pressione rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento, per ora, non possiamo sapere come evolverà la situazione, e quindi non possiamo dire quando la nuova ondata arriverà al termine".
Quando è previsto il picco
In questo periodo che sarà contraddistinto da caldo intenso, umidità elevata e temperature che arriveranno a sfiorare i quaranta gradi, il picco dovrebbe registrarsi tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana: sono infatti i primissimi giorni di agosto quelli durante i quali le condizioni potrebbero essere più estreme. Anche in questo caso, comunque, sarà necessario attendere l’evoluzione della situazione per avere un quadro più chiaro di quanto accadrà nei prossimi giorni
La frequenza delle ondate di calore
L’ondata di calore in arrivo è già la quarta dell’estate 2026, una situazione che colloca la stagione attuale già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Giovannini ha spiegato che “quattro ondate sono tante, siamo già ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature". E ad aggravare la situazione c’è anche la rapidità con la quale le ondate di calore si stanno avvicendando: “Si sono susseguite quasi senza interruzioni, gli intermezzi sono stati brevissimi. Dal punto di vista meteorologico sono stati movimenti d'aria distinti, ma gli intervalli di tempo così ravvicinati la rendono quasi un'unica grande ondata di calore".
Ci saranno altre ondate di calore?
Inoltre, le brutte notizie potrebbero non essere finite qui: la stagione estiva infatti è ancora lontana dal finire e ci sono buone probabilità di vedere ulteriori ondate di calore nel mese di agosto. "Questa potrebbe non essere l'ultima ondata", ha spiegato ancora Giovannini: "Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto", ha aggiunto, precisando anche l'impossibilità di fare previsioni attendibili a lungo termine.
Il caldo record anche in mare
E se l’aria di questa estate 2026 risulta essere caldissima, lo stesso purtroppo sta avvenendo per i mari e gli oceani a livello globale. L’anno in corso infatti ha già segnato il record assoluto di temperatura a causa della crisi climatica, e l'ultimo rapporto del progetto "Mare Caldo" di Greenpeace Italia ha rivelato che anche i mari italiani continuano a scaldarsi, con ondate di calore fino a 40 metri di profondità: una situazione accompagnata da fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgonie e coralli, e l'espansione di specie termofile e aliene. "Il Mediterraneo sta cambiando rapidamente e gli effetti del riscaldamento non riguardano più soltanto la superficie del mare”, ha spiegato Valentina Di Miccoli, campaigner Mare di Greenpeace Italia.
Leggi anche: Dal Giappone arriva il frigo per umani contro le ondate di calore. VIDEO