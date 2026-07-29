Nuova ondata di calore, ecco quanto durerà e quando sarà il picco

E se l’aria di questa estate 2026 risulta essere caldissima, lo stesso purtroppo sta avvenendo per i mari e gli oceani a livello globale. L’anno in corso infatti ha già segnato il record assoluto di temperatura a causa della crisi climatica, e l'ultimo rapporto del progetto "Mare Caldo" di Greenpeace Italia ha rivelato che anche i mari italiani continuano a scaldarsi, con ondate di calore fino a 40 metri di profondità: una situazione accompagnata da fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgonie e coralli, e l'espansione di specie termofile e aliene. "Il Mediterraneo sta cambiando rapidamente e gli effetti del riscaldamento non riguardano più soltanto la superficie del mare”, ha spiegato Valentina Di Miccoli, campaigner Mare di Greenpeace Italia.

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