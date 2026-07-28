Nuova ondata di calore, le città dove le temperature saranno più alte

Ieri e oggi, comunque, le giornate sono state segnate da instabilità e temporali su diverse zone del Paese: ad alimentare il maltempo è una ‘goccia fredda’, cioè una massa d'aria fredda che stazione in quota sul basso Tirreno. I settori più esposti a questo margine di instabilità sono state la Sicilia e le regioni del basso Tirreno. A metà settimana, però, a dominare torna a essere l'anticiclone africano: questo porterà cieli sereni o poco nuvolosi, forte soleggiamento e tassi di umidità in progressivo aumento lungo le aree costiere e le pianure.

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