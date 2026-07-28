Nuova ondata di calore, le città dove le temperature saranno più alte

Introduzione
La breve tregua dal caldo sta per concludersi: secondo quanto riferito dagli esperti de iLMeteo.it, nella seconda parte di questa settimana “ci troveremo di fronte a un'ondata di calore particolarmente intensa". Secondo gli esperti il caldo si farà sentire anche ad alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra 1.500 metri. E da mercoledì 29 luglio sono poi previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del Centro Nord. Ecco quali saranno le città più colpite, e cosa fare per proteggersi.
Quello che devi sapere
Torna il grande caldo
Ieri e oggi, comunque, le giornate sono state segnate da instabilità e temporali su diverse zone del Paese: ad alimentare il maltempo è una ‘goccia fredda’, cioè una massa d'aria fredda che stazione in quota sul basso Tirreno. I settori più esposti a questo margine di instabilità sono state la Sicilia e le regioni del basso Tirreno. A metà settimana, però, a dominare torna a essere l'anticiclone africano: questo porterà cieli sereni o poco nuvolosi, forte soleggiamento e tassi di umidità in progressivo aumento lungo le aree costiere e le pianure.
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Quanto durerà l’ondata di caldo
Dunque dalla seconda metà di questa settimana sono previste temperature su valori superiori alla norma del periodo, e purtroppo non si tratterà nemmeno di un evento di breve durata: questa nuova fase di caldo intenso è infatti previsto che si prolunghi almeno fino al 7 agosto.
Le città del Nord più colpite
Il caldo come detto interesserà diverse zone del Paese. Per quanto riguarda le grandi città della Pianura padana, è previsto che nei centri di maggiori dimensioni come Milano, Torino e Bologna le temperature possano arrivare a toccare i 37 gradi, e forse perfino di più. Attenzione poi al tasso di umidità, che risulterà elevato e renderà la sensazione di caldo ancora più intesa, oltre a notti in cui le temperature potrebbero non scendere mai sotto i 25 gradi.
Le città più colpite al Centro
Per quanto riguarda invece il Centro Italia, a essere più colpite saranno città come Firenze e Roma: qui il termometro potrebbe salire fino a quota 38 gradi, che sulla Capitale potrebbero essere anche 39. E oltre alla Toscana e al Lazio, il grande caldo potrebbe colpire in particolare anche l’Umbria.
Le zone più colpite al Sud e Isole
E ancora, il Sud Italia risulterà essere l’area più colpita da questa nuova ondata di caldo. Essenzialmente tutte le Regioni saranno investite da temperature estreme, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi. Attenzione in particolare alle aree interne di Sicilia e Sardegna, ma anche in Calabria e Puglia le colonnine di mercurio raggiungeranno vette molto alte nei prossimi giorni.
L’afa in orario notturno
È poi necessario, come detto, fare attenzione non solo alle alte temperature ma anche all’umidità - che è prevista in aumento - e alle condizioni notturne: si prospettano infatti notti in cui i termometri faticheranno a scendere sotto i 25 gradi nelle grandi città, creando un disagio fisico da tenere in considerazione. Resta dunque necessario prendere le dovute precauzioni per proteggersi da eventuali disturbi fisici legati al caldo.
Come difendersi dal caldo
In questo contesto, è ancora più importante seguire i consigli offerti dal ministero della Salute per proteggersi dai rischi legati al caldo e ai colpi di calore.
- In primo luogo è bene evitare di esporsi al sole diretto nelle ore più calde della giornata, cioè tra le 11 e le 18, perché temperature e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni. E lo stesso vale per l'attività fisica intensa all'aria aperta, che può diventare pericolosa negli orari più caldi. In quella stessa fascia oraria è bene trascorrere il tempo nella stanza più fresca della casa, bagnandosi di frequente con acqua fresca.
- Importante bere acqua e liquidi, moderando però l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, thè e caffè, così come le bevande troppo fredde e le bevande alcoliche. L'alimentazione, invece, deve essere leggera.
- Infine, è importante prestare particolare attenzione alle persone anziane o allettate, assicurandosi che non siano troppo coperte e che abbiano a disposizione quanto necessario.
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