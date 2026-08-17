Come proteggersi dai fulmini durante un temporale

In casa il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, ma non è nullo. Per questo è bene seguire alcuni accorgimenti. Per esempio, si consiglia di evitare di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica e il telefono fisso, lasciare spenti (meglio ancora staccando la spina) televisore, computer ed elettrodomestici. Si raccomanda anche di non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno (come condutture, tubature, rubinetti, caloriferi e impianto elettrico), evitare il contatto con l’acqua e stare a distanza da caminetti, pareti, porte e finestre (assicurandosi che siano chiuse).