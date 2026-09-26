Sabato la madre di Christian Matheus De Oliveira Morando - parlando dal citofono - ha poi raccontato che "è stato lui stesso a chiamare dal suo telefono la polizia, non sono stata io. Però lui quando parlava con il 112, parlava molto agitato, non si capiva bene. Gli hanno chiesto se c'era qualcuno e ha detto 'c'è mia madre'. Mi ha passato il telefono e allora ho parlato, dicendo 'venite qua, perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno'. Mi hanno chiesto 'che cosa?' e ho detto 'non lo so, venite per chiedere direttamente a lui'". Giovedì sera, ha spiegato la donna, il figlio le "ha detto dov'era, però non era all'indirizzo della persona (poi trovata morta, ndr). Mi ha detto di andare in zona Rebaudengo e li ho trovati in piazza Rebaudengo e da lì l'ho pregato di chiamare la polizia". "Mi ha detto cose molto confuse: che lui era disperato, continuava a piangere, a dire cose... era sconvolto, quindi non capivo - ha concluso la donna - Faceva capire che era successo qualcosa di molto grave, ma io gli ho detto che doveva chiamare la polizia e doveva parlare con la polizia, che doveva fare la cosa giusta, questo solo". Poi ha precisato: "Io non conosco nessuna delle persone che frequenta. Io frequento tutt'altra gente. Lui non abitava più qua da una vita".