Trovato cadavere in casa a Torino, non esclusa l’ipotesi di omicidio

Il corpo della vittima è stato trovato in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L’allarme è scattato intorno alle 23 e sul posto è giunta la Squadra mobile della polizia. Due giovani sono stati sentiti dagli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio
Aperta un’indagine dopo il ritrovamento, nella notte, di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno le 23, con una chiamata al 112: sul posto è giunta la Squadra mobile della polizia che, tra le ipotesi, non esclude quella dell’omicidio. Due giovani, all'incirca ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della Mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima.
La vittima
L'uomo ucciso, in via di identificazione, non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia intanto, oltre ai due giovani portati negli uffici della mobile, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.