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Lucca, incendio nella notte a San Vito: 2 morti e 13 feriti

Cronaca
Vigili del Fuoco

Il rogo è divampato in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, in via Bertini, all’angolo con via Corsica. Una donna è stata portata in codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Secondo prime valutazioni, le cause potrebbero essere accidentali

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Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, a Lucca, in via Bertini, all’angolo con via Corsica. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Intanto il Comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Secondo le prime valutazioni di pompieri e polizia di Stato, l'innesco potrebbe essere legato a cause accidentali, ma gli accertamenti sono solo all'inizio.

Le vittime

Le vittime dell'incendio sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 anni, che abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. Lei è stata trovata nel soggiorno, mentre il cadavere di lui era in camera da letto e, secondo prime valutazioni, è morto per inalazioni da fumi.

I feriti

Secondo le prime informazioni, tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lucca, mentre una donna cinquantenne, classificata in codice rosso, è stata presa in carico dai sanitari e trasferita al Centro Grandi Ustioni di Pisa. Altri cinque feriti, due adulti e tre bambini, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso della Versilia. A Pisa sono stati invece trasferiti tre pazienti in codice verde, due adulti e un bambino, oltre a un altro ferito classificato in codice giallo. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato.

I soccorsi

Complessivamente, per la gestione dell'emergenza sono stati movimentati nove mezzi di soccorso, tra cui un'automedica, un'ambulanza infermieristica e un'ambulanza medicalizzata. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo e quella infermieristica della Croce Verde di Lucca. Sono intervenuti anche mezzi di soccorso della Misericordia, di Anpas e della Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia e sono stati allertati il Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e l'elisoccorso. Il coordinamento dell'intervento è stato gestito dalla centrale operativa 118 Alta Toscana, con l'allertamento anche della centrale operativa 118 Livorno-Pisa. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto complessivamente le strutture di emergenza-urgenza di Lucca, Pisa e della Versilia.

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