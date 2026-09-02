Palermo, rogo al Conca d’Oro: dentro il centro commerciale devastato

Le immagini esclusive dall’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo mostrano le conseguenze dell’incendio divampato il primo settembre e ormai spento. Oltre 15 squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo e la valutazione dei danni. Tra i lavoratori cresce intanto la preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali.