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Palermo, rogo al Conca d’Oro: dentro il centro commerciale devastato

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Le immagini esclusive dall’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo mostrano le conseguenze dell’incendio divampato il primo settembre e ormai spento. Oltre 15 squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo e la valutazione dei danni. Tra i lavoratori cresce intanto la preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali.

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