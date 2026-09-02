Palermo, rogo al Conca d’Oro: dentro il centro commerciale devastato

Le immagini esclusive dall’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo mostrano le conseguenze dell’incendio divampato il primo settembre e ormai spento. Oltre 15 squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo e la valutazione dei danni. Tra i lavoratori cresce intanto la preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali.
I DANNI ALL’INTERNO
- Le prime immagini esclusive documentano l’interno del centro commerciale Conca d’Oro dopo il vasto incendio che ha interessato la struttura. Il rogo è stato spento dopo un lungo intervento dei soccorritori.
IL CENTRO DOPO IL ROGO
- All’interno della struttura sono evidenti le conseguenze dell’incendio divampato il primo settembre. Secondo i sindacati, i danni provocati dalle fiamme sarebbero ingenti e dovranno essere valutati nel dettaglio.
OLTRE 15 SQUADRE IMPEGNATE
- Per fronteggiare l’incendio sono intervenute più di 15 squadre dei Vigili del Fuoco. Alle operazioni hanno partecipato anche la Protezione civile provinciale e comunale, contribuendo al rifornimento idrico.
DAL TETTO ALLA GALLERIA
- Secondo Giuseppe Aiello, della Filcams Cgil Palermo, il rogo ha interessato il tetto dell’area ristoro, il negozio “Risparmio Casa” e successivamente il tetto della galleria, con il crollo di una sua parte.
LA CONTA DEI DANNI
- Con l’emergenza conclusa, uno dei passaggi principali sarà la stima dei danni provocati dall’incendio. Fisascat Cisl Palermo ha chiesto che verifiche e accertamenti vengano avviati rapidamente.
LE ATTIVITÀ FERME
- Dopo l’incendio le attività del Conca d’Oro risultano chiuse. I sindacati chiedono di capire in quali tempi il centro commerciale potrà tornare operativo e quali saranno le conseguenze per chi vi lavora.
LA PAURA DEI LAVORATORI
- Le organizzazioni sindacali hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti presenti durante l’emergenza. Uiltucs Sicilia riferisce che alcuni lavoratori si sarebbero accorti di quanto stava accadendo soltanto vedendo il fuggi fuggi generale.
IL RISCHIO OCCUPAZIONALE
- La preoccupazione riguarda ora anche le possibili ricadute sull’occupazione. Fisascat Cisl, Uiltucs Sicilia e Filcams Cgil hanno chiesto interventi per tutelare i lavoratori durante l’eventuale periodo di chiusura.
AMMORTIZZATORI PER I DIPENDENTI
- La Filcams Cgil Palermo si è detta pronta a sostenere la richiesta di ammortizzatori sociali nel caso in cui la chiusura delle attività dovesse prolungarsi, con l’obiettivo di tutelare il salario dei dipendenti.
L’INTERVENTO DALL’ALTO
- Alle operazioni di spegnimento ha contribuito anche un elicottero della Forestale, definito dai Vigili del Fuoco fondamentale nell’azione di contrasto alle fiamme.
UN VIGILE DEL FUOCO IN OSPEDALE
- Durante le prime fasi dell’incendio un operatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo un malore. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, le sue condizioni sono buone.
INDAGINI SULLE CAUSE
- Resta da chiarire che cosa abbia provocato l’incendio. Gli accertamenti sono affidati al Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco, impegnato a ricostruire l’origine del rogo.
L’ATTESA PER LA RIAPERTURA
- Il presidente della VII Circoscrizione di Palermo, Giuseppe Fiore, ha espresso solidarietà ai lavoratori e auspicato che le verifiche tecniche consentano al centro commerciale di riaprire nel più breve tempo possibile.
VERSO IL RITORNO ALLA NORMALITÀ
- Dopo lo spegnimento dell’incendio, l’attenzione si concentra sulle verifiche, sulla quantificazione dei danni e sui tempi necessari per la ripresa delle attività. L’obiettivo indicato dalle istituzioni e dai sindacati è tutelare i lavoratori e permettere al Conca d’Oro di tornare operativo in condizioni di sicurezza.