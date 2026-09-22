Dark web, nel 2026 esposti 2,5 mld di dati. Italia tra i più colpiti

Dal report dell’Osservatorio emerge che l’Italia è tra gli Stati più colpiti dagli attacchi informatici. Il nostro Paese è al terzo posto nel mondo, dopo Stati Uniti e Francia, per numero di account rubati e diffusi sul dark web tramite il malware infostealer.





Non solo: l’Italia, nel primo semestre del 2026, è al sesto posto nel mondo e al quarto in Europa per numero di indirizzi e-mail compromessi e diffusi sul dark web. Sul podio mondiale si piazzano Stati Uniti, Russia e Germania.



Ancora, l’Italia è al 22esimo posto nel mondo - che diventa il sesto in Europa - per numero di dati in circolazione legati a carte di credito. Inoltre, siamo al 51esimo posto nel mondo – ma al 16esimo considerando solo l’Europa – per numeri di telefono esposti (elemento chiave in molte truffe)). Tutti dati che, quindi, confermano come l’Italia sia un bersaglio primario per attacchi informatici e truffe online.

Per approfondire: Truffe, come evitare i raggiri più diffusi: il vademecum con i consigli dei Carabinieri