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Incidente A10, furgone si ribalta dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti, entrambi in modo lieve, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il tratto è stato chiuso e si registrano dieci chilometri di coda

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Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Tratto chiuso e dieci chilometri di coda

 

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con l'auto medica, inviati dal 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. Il tratto è stato chiuso al traffico e si registrano dieci chilometri di coda. Disagi anche sulla via Aurelia, con lunghi incolonnamenti da Finale Ligure verso Ponente. 

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