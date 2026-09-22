Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti, entrambi in modo lieve, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il tratto è stato chiuso e si registrano dieci chilometri di coda
Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Tratto chiuso e dieci chilometri di coda
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con l'auto medica, inviati dal 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. Il tratto è stato chiuso al traffico e si registrano dieci chilometri di coda. Disagi anche sulla via Aurelia, con lunghi incolonnamenti da Finale Ligure verso Ponente.
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