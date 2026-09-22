Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti, entrambi in modo lieve, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il tratto è stato chiuso e si registrano dieci chilometri di coda

Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un’auto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.