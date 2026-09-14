Un tamponamento violento si è trasformato in un impatto mortale, con un morto e due feriti, di cui uno grave. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la carreggiata diretta al capoluogo emiliano, nel tratto compreso tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Per cause da accertare, un Tir ha tamponato tre vetture: un uomo, alla guida di una delle due auto, è morto. Una donna di 61 anni, che conduceva un’altra automobile, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è ricoverata in condizioni gravissime. Il terzo coinvolto, un automobilista, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Piacenza e la polizia stradale che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.