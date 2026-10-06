Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, brusca frenata bus linea 95 in viale Cermenate: 10 feriti

Cronaca

Nove dei passeggeri rimasti contusi sono stati portati in ospedale, quattro dei quali in codice giallo. Sull'episodio indaga la polizia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, dieci passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio, intorno alle 13.30, in viale Giovanni da Cermenate, all'angolo con via Lampedusa, nel quartiere Stadera di Milano. Come spiegato in una nota dall'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, nove i passeggeri sono stati trasportati in ospedale, quattro dei quali in codice giallo. 

Ferita anche una bimba di 14 anni

Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni, portata all'ospedale San Raffaele, insieme a un ragazzo di 18. In codice giallo anche un 31enne, trasportato all'ospedale di Rozzano, come una donna di 46. Il più anziano tra i feriti è un uomo di 78 anni, portato in codice giallo al San Carlo. Nello stesso ospedale, ferita in modo più lieve, è finita anche una 51enne. Gli ultimi tre passeggeri coinvolti sono tra donne di 32, 62 e 63 anni, portate in codice verde all'ospedale di San Donato. Sull'episodio indaga la polizia locale.

 

Leggi anche

Incidente stradale a Sassari, scontro tra due auto: morta una donna

Cronaca: Ultime notizie

Incidente stradale a Sassari, scontro tra due auto: morta una donna

Cronaca

A perderle la vita una 53enne di Ittiri, che viaggiava a bordo di un'auto di cui ha...

Torino, muore a 36 anni dopo trapianto di cuore all'ospedale Molinette

Cronaca

Raffaele Miele è morto il primo ottobre dopo essere stato sottoposto a un intervento. La procura...

Arbitro colpito da un mattone durante una partita a Ischia: 12 denunce

Cronaca

I fatti risalgono allo scorso 26 settembre, durante una partita tra l’A.S.D. Lacco Ameno 2013 e...

Morto Gabriele Sabatini, l'ex calciatore e allenatore aveva 50 anni

Cronaca

Da centrocampista, era arrivato fino alle giovanili del Milan prima di un grave infortunio...

Meteo, maltempo e freddo in arrivo oggi sull'Italia: regioni a rischio

Cronaca

Arriva l'autunno con maltempo e freddo sull'Italia. Vediamo quali sono le regioni più a rischio e...

Cronaca: i più letti