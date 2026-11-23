Suicidio De Gennaro, dal corpo sulla poltrona alle lettere: cosa sappiamo sulle ultime oreCronaca
Introduzione
L’ex capo della Polizia si è ucciso sabato mattina nella sua villa in Maremma, con un colpo di pistola. Indagano la procura di Grosseto e l'antimafia di Firenze: si procede per istigazione al suicidio. Il corpo senza vita di Gianni De Gennaro è stato trovato riverso su una poltrona. Nella casa in Toscana, ora sotto sequestro per i rilievi e gli accertamenti, sono stati trovati alcuni documenti, appunti e lettere per i familiari. Trovate anche venti armi, regolarmente detenute, tra le quali la semiautomatica da cui è partito il colpo. In corso l’analisi dei cellulari e dei device di De Gennaro, per ricostruire le ultime ore prima della morte. La salma è stata trasferita a Firenze, dove verrà eseguita l'autopsia. Il primo dicembre per l’ex capo della polizia era in programma l’udienza del Riesame a Caltanissetta, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per depistaggio per i fatti di Via D'Amelio del 1992.
Quello che devi sapere
Il “tiro di prova”
Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, De Gennaro nel giardino della villa avrebbe fatto un "tiro di prova" per essere sicuro che la pistola funzionasse: un bossolo, infatti, sarebbe stato trovato per terra. Poi sarebbe entrato nella dependance, dove si è ucciso con un colpo alla testa. Il suo corpo è stato trovato sabato mattina, riverso su una poltrona. L’arma era lì accanto.
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Documenti, appunti, lettere
Nella stanza sono stati trovati appunti scritti a mano e lettere con le ultime volontà, indirizzati ai familiari e al custode della villa. Sono state trovate – e sequestrate - anche delle buste di carta con dentro fogli e documenti, alcuni indirizzati al procuratore di Caltanissetta Salvatore de Luca.
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Le ultime ore da solo
Dalle prime ricostruzioni emerge che De Gennaro avesse pianificato tutto. Dopo avere lasciato Roma nel pomeriggio di venerdì, dopo una mattinata trascorsa nello studio del suo avvocato Franco Coppi, l’ex capo della polizia ha congedato la scorta e sabato ha trascorso da solo le ultime ore nella villa in Toscana.