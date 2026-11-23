Introduzione

L’ex capo della Polizia si è ucciso sabato mattina nella sua villa in Maremma, con un colpo di pistola. Indagano la procura di Grosseto e l'antimafia di Firenze: si procede per istigazione al suicidio. Il corpo senza vita di Gianni De Gennaro è stato trovato riverso su una poltrona. Nella casa in Toscana, ora sotto sequestro per i rilievi e gli accertamenti, sono stati trovati alcuni documenti, appunti e lettere per i familiari. Trovate anche venti armi, regolarmente detenute, tra le quali la semiautomatica da cui è partito il colpo. In corso l’analisi dei cellulari e dei device di De Gennaro, per ricostruire le ultime ore prima della morte. La salma è stata trasferita a Firenze, dove verrà eseguita l'autopsia. Il primo dicembre per l’ex capo della polizia era in programma l’udienza del Riesame a Caltanissetta, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per depistaggio per i fatti di Via D'Amelio del 1992.