La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio ed è stata disposta l'autopsia sul corpo. Secondo quanto emerso, l'ex capo della polizia ha trascorso le ultime ore da solo. Sono stati trovati biglietti di saluto per i familiari e altri documenti. "Temeva solo per i suoi collaboratori", ha detto l'avvocato di De Gennaro. Un conoscente del 78enne: "Da giorni era un'altra persona"

Gianni De Gennaro, 78 anni, è morto ieri nella sua casa di campagna in Toscana : l'ex capo della polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola. Secondo quanto emerso, ha trascorso le ultime ore da solo e nella villa in Maremma sono stati trovati biglietti di saluto per i familiari e altri documenti. De Gennaro era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio : dopo che il gip aveva respinto la richiesta d'arresto dei pm, nei prossimi giorni era atteso dal Riesame. Un procedimento che, secondo i racconti di chi gli era vicino, lo aveva profondamente scosso, con accuse che De Gennaro giudicava "infamanti" di una vita spesa da "servitore dello Stato", in ruoli chiave e delicatissimi. "Sono addolorato ma non stupito", ha detto l'avvocato Coppi. "Queste possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica", ha aggiunto l’altro legale, Bertorotta. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio ed è stata disposta l'autopsia.

"Era davvero affranto per i suoi collaboratori tirati in mezzo a questa inchiesta senza alcuna colpa. 'Io ho le spalle larghe - ci diceva - Ma loro?' Temeva potessero avere conseguenze sul posto di lavoro e non poteva neanche rassicurarli. In una situazione come questa sapeva bene che anche fare solo una telefonata poteva essere interpretato come un tentativo di condizionamento". Così in un'intervista al quotidiano la Repubblica l'avvocato Francesco Bertorotta che, insieme al professore Franco Coppi, difendeva De Gennaro. "Nessun dubbio - aggiunge - che lui fosse totalmente estraneo ad ogni accusa". Il legale racconta che "era assolutamente determinato a difendersi anche se amareggiato dalle cose che leggeva sui giornali". Inoltre stavano mettendo "a punto la difesa per il riesame: "Lo facevamo insieme tutti i giorni. E lui era assolutamente lucido e consapevole". "Un'altra cosa che molto gli dispiaceva - conclude - era che la gente comune leggesse tutto questo e che tutta la sua vita spesa a combattere la criminalità organizzata potesse essere sporcata".

Le ultime ore di Gianni De Gennaro

Come ricostruisce il Corriere della Sera, venerdì pomeriggio De Gennaro arriva al casale di Fonteblanda, congeda la scorta e si chiude in casa con le carte processuali, dopo aver parlato la mattina con i suoi legali Coppi e Bertorotta a proposito dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta e della richiesta di arresto. Il giorno seguente, non rispondendo al telefono, la moglie fa allertare il fratello e il custode, che lo trova morto in una dependance con un colpo di pistola alla testa. Accanto al corpo c'è un manoscritto per i familiari e, durante i rilievi, vengono sequestrate due buste con altre lettere. Per ricostruire le ultime ore del 78enne sono stati ascoltati anche i dipendenti di un albergo a circa 300 metri dalla villa, frequentato abitualmente da De Gennaro per cenare. Il ristorante della struttura, tuttavia, in questo periodo è chiuso.

"Sembrava un'altra persona"

"In questi giorni sembrava un'altra persona, era sofferente e visibilmente provato da questa situazione. Non aveva voglia di sorridere e scherzare, come spesso succedeva qui alla trattoria. L'ultima volta ha chiesto cosa c'era da mangiare, però poi è rimasto sulle sue", ha detto il gestore di una locanda che conosceva De Gennaro da 30 anni. "L'ultima sera non ho sentito niente, - continua, - non c'è stato alcun movimento diverso dalle altre serate, normali come sempre".