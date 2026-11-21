Smarrire il biglietto autostradale potrebbe non avere più le stesse conseguenze previste oggi dal Codice della Strada. A evidenziarlo è un'analisi del Servizio Bilancio della Camera sul decreto legislativo che contiene il nuovo Codice attualmente all'esame del Parlamento.

Il rischio di ricorsi

L'ipotesi è che la regola possa restare disciplinata dalle convenzioni tra Stato e società concessionarie e non da una norma di legge. Questo, secondo i tecnici, potrebbe aprire la strada a contenziosi da parte degli automobilisti, che potrebbero contestare il calcolo del pedaggio in assenza di una specifica previsione normativa. Il decreto è ora all'attenzione della Commissione Trasporti della Camera, chiamata a esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027.