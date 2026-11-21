Codice della Strada, sparisce la norma sul pedaggio per biglietto perso in autostradaCronaca
Il nuovo decreto legislativo non contiene la norma che oggi impone il pagamento del pedaggio massimo in caso di smarrimento del biglietto autostradale. Il Servizio Bilancio della Camera chiede chiarimenti sulla mancata conferma della disposizione, segnalando possibili effetti sui ricavi delle concessionarie e contenziosi da parte degli automobilisti
Smarrire il biglietto autostradale potrebbe non avere più le stesse conseguenze previste oggi dal Codice della Strada. A evidenziarlo è un'analisi del Servizio Bilancio della Camera sul decreto legislativo che contiene il nuovo Codice attualmente all'esame del Parlamento.
La regola attuale
Come riportato dal Sole 24 Ore, oggi se un automobilista perde il biglietto d'ingresso in autostrada o transita per errore in una corsia riservata, ad esempio quella del Telepass senza dispositivo, il pedaggio viene calcolato dalla stazione di entrata più lontana compatibile con la classe del veicolo.
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La norma non compare nel nuovo testo
Secondo il Servizio Bilancio, questa disposizione non sarebbe riportata nell'articolo corrispondente del nuovo Codice della Strada. Una mancanza sulla quale i tecnici della Camera chiedono chiarimenti, anche alla luce dei possibili effetti sui ricavi delle società concessionarie.
Il rischio di ricorsi
L'ipotesi è che la regola possa restare disciplinata dalle convenzioni tra Stato e società concessionarie e non da una norma di legge. Questo, secondo i tecnici, potrebbe aprire la strada a contenziosi da parte degli automobilisti, che potrebbero contestare il calcolo del pedaggio in assenza di una specifica previsione normativa. Il decreto è ora all'attenzione della Commissione Trasporti della Camera, chiamata a esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027.