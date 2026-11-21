L'accusa è di omicidio pluriaggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, il titolare del Manhattan era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni fino alla morte

La polizia di Torino ha fermato un dipendente dello storico pub Manhattan, accusato di avere ucciso il titolare del locale Francesco Zangari, 66 anni. L'uomo è stato trovato senza vita nel cortile sul retro del pub. L'accusa è di omicidio aggravato.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Zangari sarebbe morto per le lesioni riportate nella lite con il dipendente, che avrebbe colpito il titolare con calci e pugni fino a causarne il decesso. Alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni fino alla morte.

L'allarme era scattato intorno alle 10 di venerdì, quando al 112 era stata segnalata la presenza di un uomo privo di vita nel cortile condominiale. Sul posto erano intervenute le volanti, la squadra mobile e la polizia scientifica. Il medico legale aveva riscontrato politraumi, accertando la natura violenta del decesso. Le indagini, coordinate dalla procura di Torino diretta da Giovanni Bombardieri, hanno portato in breve tempo all'identificazione del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione. L'uomo è stato trasferito nella notte nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.