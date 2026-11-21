L'ex capo della Polizia è morto nella sua casa di campagna in Toscana. La notizia, data dal Corriere della Sera, è stata confermata all'Ansa da fonti qualificate. Secondo il quotidiano, De Gennaro “si è sparato”: “Sconvolto per l'inchiesta di Caltanissetta, si è recato da solo nella sua casa di campagna ed è stato trovato sabato mattina”
Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto nella sua casa di campagna in Toscana: si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. A dare la notizia è stato il Corriere della Sera, poi la morte di De Gennaro è stata confermata da fonti qualificate. Secondo il quotidiano, De Gennaro “si è sparato”. “Sconvolto per l'inchiesta di Caltanissetta, si è recato da solo nella sua casa di campagna ed è stato trovato sabato mattina”, scrive ancora il Corriere. Anche secondo l'Ansa, che cita fonti qualificate, De Gennaro si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana con un colpo di pistola. L'ex capo della Polizia aveva 78 anni. Negli ultimi giorni era stato coinvolto nella nuova indagine sulla strage di via d'Amelio, con l'accusa di depistaggio.
La morte di De Gennaro
L'ex capo della polizia, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Intorno alle 9, ad avvisare i carabinieri sono stati gli inservienti della casa di campagna. Secondo quanto emerso finora, si trovava da solo nella sua casa di campagna in Toscana. A far scattare l'allarme sono stati i familiari preoccupati perché non avevano sue notizie da ieri sera. A telefonare al 118 per segnalare la morte di De Gennaro sono stati i Carabinieri alle 9.38. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.
L'indagine per depistaggio
De Gennaro era indagato per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla Strage di via D'Amelio. Il prossimo 1 dicembre, l'ex capo della Polizia si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta. La procura nissena, dopo il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip, aveva presentato ricorso. Secondo il vicepremier Matteo Salvini De Gennaro sarebbe stato “vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene".
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Meloni: “Profondamente scioccata”
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore".
La Russa: “Si è innocenti fino a prova contraria”
"Sono sconvolto da questa tragica fine" di Gianni De Gennaro, ha detto invece il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale. Mi ha sconvolto la notizia della morte di Gianni De Gennaro anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni. Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con un sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d'oro che, per sbaglio, tenni con me. Me ne accorsi soltanto una volta arrivato a casa. Gliela rimandai accompagnandola con un biglietto sul quale avevo scritto: “Solo io potevo rubare una penna al Capo della Polizia”. Lui mi ringraziò con un altro bigliettino e mi regalò un'altra penna".