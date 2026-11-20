Sabato 21 novembre sarà possibile dare l’ultimo saluto al giornalista, morto ieri a 91 anni, dalle 10 alle 18 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Una settimana dopo ci sarà anche un memoriale all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Lunedì 23, invece, andrà in onda il suo addio al pubblico, una puntata speciale pensata e costruita da lui. La figlia Natalia: "Mio padre aveva un segreto: non è mai invecchiato" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I funerali laici di Corrado Augias saranno in forma privata. Lo ha fatto sapere la famiglia dello scrittore, giornalista e conduttore morto ieri all’età di 91 anni, comunicando anche che non è ancora stata decisa una data per la cerimonia. La camera ardente sarà invece aperta domani, sabato 21 novembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 10 alle 18. E il 28 novembre, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alle 11 nella Sala Sinopoli, il giornalista verrà poi ricordato con un memoriale, anche in forma musicale, con la partecipazione di Nicola Piovani e altri omaggi, in presenza e in video, che sono ancora in via di definizione.

Lunedì l'addio al pubblico: "La scaletta decisa da lui" Invece l’addio al suo pubblico Augias l’ha preparato di suo pugno, una puntata speciale pensata e costruita da lui che andrà in onda lunedì 23 novembre in prime time su La7. "Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti. E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte", ha raccontato il direttore di rete Andrea Salerno, spiegando la genesi dello speciale, intitolato Corrado Augias, Saluto di un Maestro. "Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere - ha sottolineato Salerno - Ha chiesto di andare in onda di lunedì, la 'sua' serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato. Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato". Vedi anche Addio Corrado Augias, da Mattarella ai colleghi: le reazioni

"Voglio scegliere io quando e come andarmene" "Corrado Augias se n’è andato com’è vissuto: con grazia, eleganza, intelligenza. Con la sua passione educata, la sua forza gentile”, scrive oggi Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera, raccontando che "lunedì ha dato le istruzioni per l’ultima puntata della Torre di Babele", poi "martedì sera ha fatto un giro di telefonate per dire addio agli amici e ringraziarli ‘per quello che avete fatto per me’, mentre era lui ad aver fatto molto per loro, per noi". Infine, racconta Cazzullo, "mercoledì ha preso congedo dalla moglie Daniela Pasti, dalla figlia Natalia con cui ha scritto l’ultimo, splendido libro su Machiavelli, dal genero Pietro Suber, dagli amatissimi nipoti David, che insegna a Oxford, Micol, una manager, e Marco, che fa il cuoco a Londra. Diceva: ‘Non mi fa paura la morte, mi fa paura il morire. Voglio scegliere io quando e come andarmene’". Vedi anche Addio a Corrado Augias, quando parlò di giornalismo a Sky TG24