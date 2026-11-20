Le vittime, entrambe minorenni, sono finite in ospedale con prognosi di 30 e 15 giorni. Dietro il pestaggio, avvenuto il 6 novembre, ci sarebbero vecchi contrasti personali. I presunti aggressori sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze

Quattro minorenni sono stati denunciati per un violento pestaggio avvenuto a Manfredonia, in provincia di Foggia , ai danni di due coetanei. Le vittime sono state colpite ripetutamente con pugni, calci e oggetti utilizzati come armi, tra cui una catena, un bastone e una pietra. Entrambi i ragazzi sono finiti in ospedale, uno dei quali con ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'origine dell'aggressione ci sarebbero rivalità e precedenti contrasti personali tra i giovani coinvolti.

Il pestaggio e il ricovero in ospedale

L'aggressione risale alla sera del 6 novembre, quando i due minorenni sono stati presi di mira da un gruppo di quattro coetanei. Durante il pestaggio sarebbero stati colpiti più volte, anche con una catena, un bastone e una pietra.

Le ferite riportate hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche per entrambi. Uno dei ragazzi è stato trasferito e ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 30 giorni. L'altro è stato dimesso dopo gli accertamenti sanitari, con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini dei carabinieri e le quattro denunce

A far scattare le indagini è stata la segnalazione dell'arrivo dei due feriti al pronto soccorso. I carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e risalire ai responsabili.

Determinanti per l'identificazione dei quattro presunti aggressori sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, insieme alle testimonianze raccolte dagli investigatori e alla denuncia presentata da una delle vittime.

Gli approfondimenti hanno permesso anche di individuare un possibile movente: vecchi contrasti personali tra i ragazzi coinvolti, che potrebbero aver portato al pestaggio.

I quattro minorenni sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Dovranno rispondere dell'ipotesi di lesioni personali dolose in concorso, aggravate dall'utilizzo di armi improprie.