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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Minori e violenza, cosa dicono le leggi sulla punibilità in Italia e all’estero?

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Ansa/Sky TG24

Uno dei dettagli che ha più fatto discutere degli scontri avvenuti a Milano è stata la massiccia presenza di minorenni e, in molti casi, addirittura di under 14. Nel nostro Paese la soglia per la punibilità è proprio 14 anni, ma negli altri Paesi come funziona? Anche di questo si è parlato nella puntata del 20 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24

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