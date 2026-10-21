Minori e violenza, cosa dicono le leggi sulla punibilità in Italia e all’estero?
Uno dei dettagli che ha più fatto discutere degli scontri avvenuti a Milano è stata la massiccia presenza di minorenni e, in molti casi, addirittura di under 14. Nel nostro Paese la soglia per la punibilità è proprio 14 anni, ma negli altri Paesi come funziona? Anche di questo si è parlato nella puntata del 20 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24
- "C'è un dato che dovrebbe far riflettere tutti. Il più piccolo tra i ragazzi identificati a Milano avrebbe appena 11 anni. Fa male e fa paura". A dirlo è stata la premier Meloni dopo l’ok del Cdm al nuovo decreto sicurezza contenente diverse norme che riguardano i minorenni. Molti dei giovani che hanno preso parte alle violenze nel capoluogo lombardo avevano infatti meno di 18 anni: cosa dice la legge in questi casi? E all’estero come funziona? Anche di questo si è parlato nella puntata del 20 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Innanzitutto va ricordato che le misure introdotte dal decreto, come il fermo preventivo anche per i minori, non riguardano i giovanissimi sotto i 14 anni per i quali, in Italia, non c’è punibilità. Per un eventuale reato commesso da un under 14 non è previsto un procedimento penale, ma misure di sicurezza - come la libertà vigilata e l’ingresso in una comunità - o interventi educativi e sociali.
- Inoltre, in Italia, in flagranza di reato un under 14 non può essere arrestato, e la polizia può trattenerlo fino a un massimo di 12 ore.
- In tutti i Paesi c’è una soglia anagrafica di punibilità, sotto la quale non si può mettere in atto un processo. Italia, Germania e Spagna hanno posizionato questo limite a 14 anni, mentre la Francia a 13 anni. Ma attenzione al caso limite dell’Inghilterra e del Galles, che l’hanno fissato a 10 anni.
- In Inghilterra, ci sono ogni anno 1.900 procedimenti penali a carico di bambini e giovani fra i 10 e i 14 anni, e 420 ragazzini di questa fascia d’età risultano detenuti (il 4% di tutti i detenuti minorenni).
- Tornando alle violenze di Milano, ciò che sorprende è una così massiccia presenza di minorenni. Infatti se si guarda ai numeri dell’Italia, nel 2025 i minori in carico ai servizi sociali - considerando tutti gli under 18 che hanno commesso un reato - erano poco più di 17.700. Di questi, gli under 14 erano solo 254.
- Guardando poi solo a quei 254 under 14 presi in carico dai servizi sociali, 202 sono italiani e 52 invece stranieri.