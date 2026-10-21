Uno dei dettagli che ha più fatto discutere degli scontri avvenuti a Milano è stata la massiccia presenza di minorenni e, in molti casi, addirittura di under 14. Nel nostro Paese la soglia per la punibilità è proprio 14 anni, ma negli altri Paesi come funziona? Anche di questo si è parlato nella puntata del 20 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24