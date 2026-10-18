Milano, saccheggiato un supermercato. Distrutti dehors e tavolini

Dopo i momenti di tensione registrati nella giornata di ieri, a Milano si sono registrati, anche oggi 18 ottobre, nuovi disordini nel centro del capoluogo lombardo. Le ulteriori proteste si sono registrate tra piazza Duomo e via Torino, con gruppi di giovani che hanno lanciato tavolini e sedie contro le vetrine dei negozi. Saccheggiato anche un supermercato Carrefour e distrutti i dehors di alcuni locali della zona