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Proteste a Milano, saccheggiato un supermercato. Distrutti dehors e tavolini. FOTO

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Dopo i momenti di tensione registrati nella giornata di ieri, a Milano si sono registrati, anche oggi 18 ottobre, nuovi disordini nel centro del capoluogo lombardo. Le ulteriori proteste si sono registrate tra piazza Duomo e via Torino, con gruppi di giovani che hanno lanciato tavolini e sedie contro le vetrine dei negozi. Saccheggiato anche un supermercato Carrefour e distrutti i dehors di alcuni locali della zona

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