Guerriglia a Milano e in altre città, cosa sappiamo sugli scontri

A Torino il corteo contro il carovita, che diversi comitati di cittadini avevano annunciato da giorni come “apolitico e apartitico”, è passato rapidamente sotto il controllo dei collettivi antagonisti e dei centri sociali, con gli innesti di tantissimi adolescenti delle banlieu. Senza esito sono stati i tentativi degli organizzatori di fargli accantonare le bandiere e di convincerli a non sfilare incappucciati. Alcuni giovani hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine a protezione dell'ingresso della stazione ferroviaria di Porta Nuova, che hanno risposto con i lacrimogeni. Un gruppo è comunque riuscito a raggiungere la libreria Feltrinelli all'interno della stazione, rovesciando per terra i libri. Fitto lancio di bottiglie, bastoni e sanpietrini da parte dei manifestanti in piazza Castello. Dodici persone di cui 10 minorenni sono state bloccate dalla polizia, trovate in possesso di bottiglie molotov e petardi, sanpietrini e martelletti frangivetro. Alcune di loro sono ritenute presunti autori di danneggiamenti. Disordini anche in via Po negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, tra lanci di sedie prese dai bar sulla strada e idranti azionati dagli uomini in divisa.

Gli scontri a Torino