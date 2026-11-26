Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il concorso ordinario per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 2027/2028. I 13.868 posti disponibili sono così ripartiti: 7.668 per Infanzia e Primaria (posto comune e sostegno) e 6.200 per la Secondaria di I e II grado (solo posto comune). Il bando ufficiale dovrebbe uscire entro dicembre 2026 e dovrebbe prevedere una prova scritta a computer e una prova orale.