Introduzione
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il nuovo concorso ordinario per docenti destinato alle assunzioni dell’anno scolastico 2027/2028: il bando ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma si attende entro dicembre 2026. I posti complessivi previsti sono 13.868 tra Infanzia, Primaria e Secondaria. Vediamo come funzionerà, come sono distribuiti i posti disponibili e quali sono i requisiti necessari.
Quello che devi sapere
Concorso Scuola 2027: i posti disponibili
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il concorso ordinario per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 2027/2028. I 13.868 posti disponibili sono così ripartiti: 7.668 per Infanzia e Primaria (posto comune e sostegno) e 6.200 per la Secondaria di I e II grado (solo posto comune). Il bando ufficiale dovrebbe uscire entro dicembre 2026 e dovrebbe prevedere una prova scritta a computer e una prova orale.
Modalità "a macchia di leopardo"
Il concorso sarà attivato esclusivamente nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili. Non tutte le regioni parteciperanno con gli stessi posti: i dettagli territoriali saranno specificati negli allegati ai bandi ufficiali.
Immissione in ruolo
Una volta che il concorso sarà svolto, le conseguenti graduatorie potranno essere utilizzate per le immissioni in ruolo già a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Secondo quando previsto dal ministero il piano di reclutamento per il 2027/2028 prevede almeno 37.000 assunzioni complessive attraverso tre canali: le graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR (circa 16.500 posti), il nuovo concorso ordinario (13.868 posti) e gli elenchi regionali da ricostituire per l’anno scolastico 2027/2028, per i posti restanti. La stima tiene conto di circa 23.000 pensionamenti previsti; il numero definitivo delle assunzioni sarà determinato solo dopo le operazioni di mobilità e l’accertamento delle cessazioni dal servizio.
Prove d'esame
Non sono ancora ufficiali le modalità di svolgimento (che saranno contenute nel bando), ma secondo quanto previsto dai precedenti concorsi la prova scritta si svolge utilizzando un computer, con 50 domande (pedagogia, psicopedagogia e inclusione, metodologie didattiche e valutazione, lingua inglese, competenze digitali) a risposta multipla da completare in 100 minuti, con quattro opzioni e una sola risposta corretta. Il punteggio minimo per il superamento della prova è 70/100. Accedono alla prova orale fino a tre volte i posti disponibili per classe di concorso e regione, più eventuali pari merito. La prova orale prevede un colloquio con parte anche in lingua inglese. Anche per l’orale il punteggio minimo per il superamento è 70/100.
I requisiti
Anche in questo caso non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma i requisiti dovrebbero essere i seguenti
Infanzia e Primaria
- Posto comune: o la laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
- Posto di sostegno: oltre al titolo per il posto comune, è necessaria la specializzazione sul sostegno per il relativo grado scolastico.
Secondaria di I e II Grado
- Abilitazione per la specifica classe di concorso per cui ci si candida;
- in alternativa, il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso insieme ad almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque nelle scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa.
Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP)
- abilitazione per la classe di concorso;
- diploma tecnico o professionale coerente con la classe di concorso, come previsto dal DPR n. 19/2016 e dal DM n. 259/2017;
- diploma ITS coerente con la classe di concorso richiesta, nei casi previsti dalla normativa.
Le limitazioni
Per Infanzia e Primaria si può presentare una sola domanda per regione, con possibilità di scegliere fino a quattro procedure tra posto comune e sostegno, per entrambi gli ordini.
Anche per la Secondaria è ammessa una sola domanda per un’unica regione, con massimo una classe di concorso per la Secondaria di I grado e una per la Secondaria di II grado.
Chi possiede i requisiti per entrambi i concorsi può presentare due domande separate, anche in regioni diverse.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata online tramite il portale InPA, al quale si accede con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). La data esatta di pubblicazione del bando non c'è ancora ed è attesa entro dicembre 2026.