Introduzione
Quella di mercoledì 25 novembre è una giornata segnata dal maltempo e da forti piogge che, partendo già dal mattino al Centro-Nord, col passare delle ore si sposteranno anche verso il meridione. Precipitazioni e temperature in calo portano inoltre neve a quote collinari sul Piemonte, oltre i 900 metri sul resto delle Alpi. In serata ulteriore peggioramento. La protezione civili ha diramato allerta gialla per la Toscana - dove il governatore Giani ha anche firmato l'ordinanza per lo stato di emergenza regionale per il maltempo che dal 10 al 22 novembre ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Arezzo - e arancione per Emilia-Romagna e Lazio. Ecco le previsioni nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Condizioni meteorologiche avverse
Come anticipato, una perturbazione di origine atlantica porta, a partire da oggi, precipitazioni diffuse e venti forti sull’Italia. Temporali violenti interessano gran parte del territorio e sono localmente intensi in particolare lungo le regioni del versante tirrenico. A fronte delle previsioni meteo, il dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso alcuni avvisi di condizioni meteorologiche avverse: criticità idrogeologiche e idrauliche sono previste su diverse aree del Paese.
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Allerta arancione in Emilia-Romagna e Lazio
Allerta arancione è stata diramata per parte di Emilia-Romagna e Lazio. Gialla invece su altri settori dell’Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, i restanti settori del Lazio e sull'intero territorio di Umbria, Campania e Molise. L'avviso della protezione civile prevede dal mattino di oggi temporali su Lazio, Campania e sulle zone occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento.
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In Toscana allerta gialla per temporali
Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti oggi in Toscana, regione già piegata dal maltempo della scorsa settimana. Particolarmente colpita la Toscana centro-occidentale dove sono previste piogge forti anche a carattere di rovescio. Peggioramento più consistente dal tardo pomeriggio, in serata e nelle prime ore notturne per il transito del fronte freddo che porta precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, in particolare su zone costiere e settentrionali.
Stato di emergenza per 5 province toscane
Dopo il maltempo che ha colpito la Toscana dal 10 al 22 novembre, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza per lo stato di emergenza regionale. Coinvolte cinque province: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Arezzo. “Un periodo di tempo piuttosto prolungato, ma continuo da un punto di vista delle precipitazioni atmosferiche”, ha spiegato ieri in conferenza stampa il governatore. Le criticità segnalate dalle amministrazioni comunali sono state oltre 600: “Scattando l'emergenza regionale”, ha spiegato Giani, la Toscana si farà carico di tutte le ordinanze di somma urgenza dei sindaci delle cinque province interessate “perché effettivamente ci rendiamo conto che in questi territori si tratta spesso di piccoli Comuni” che con i danni ingenti subiti rischierebbero il collasso.
Neve a bassa quota
Per le prime nevicate abbondanti bisogna aspettare gli ultimi giorni di novembre ma già da oggi, mercoledì 25, i fiocchi scenderanno a 500-700 metri sul Piemonte e a 800-1200 metri altrove. A dirlo è il meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici, per il quale in 48 ore si accumuleranno fino a “50-80 cm e punte di 90-110 cm oltre i 1800-2000 metri, mentre sull'Appennino la neve scenderà a quote medie da giovedì 26 novembre”.
Le previsioni di oggi al Nord
Perturbazione in transito sulle regioni settentrionali: la giornata di mercoledì 25 novembre è caratterizzata da generali condizioni di maltempo, con il cielo coperto e precipitazioni diffuse su tutte le regioni. La neve, come anticipato, cadrà su tutti i settori alpini, mediamente sopra i 600 metri sul Piemonte e a partire dagli 800-900 metri sul resto delle Alpi. Temperature in linea con la media stagionale con valori massimi attesi tra i 6-8 gradi del Nordovest e 10-12 gradi delle pianure del Nordest.
Le previsioni di oggi al Centro
Brusco calo della pressione e perturbazione in transito sulle regioni del Centro Italia. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di maltempo con piogge su tutte le regioni: precipitazioni più consistenti su Toscana, Umbria e Lazio, più deboli sui versanti adriatici. Piogge e schiarite sono attese in Sardegna. Temperature nella media con valori massimi compresi tra gli 11-12 gradi di l'Aquila e Perugia e i 17 di Roma.
Le previsioni di oggi al Sud
Il maltempo arriva anche al Meridione: la nuvolosità aumenta nel corso della giornata portando verso sera piogge sulla Campania, via via più intense e forti nel corso delle ore successive. Piovaschi sul resto delle regioni. Temperature minime stazionarie e valori massimi attesi tra gli 11-12 gradi di Potenza e i 17 gradi con punte fino a 22 su altre città.
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