Introduzione

Quella di mercoledì 25 novembre è una giornata segnata dal maltempo e da forti piogge che, partendo già dal mattino al Centro-Nord, col passare delle ore si sposteranno anche verso il meridione. Precipitazioni e temperature in calo portano inoltre neve a quote collinari sul Piemonte, oltre i 900 metri sul resto delle Alpi. In serata ulteriore peggioramento. La protezione civili ha diramato allerta gialla per la Toscana - dove il governatore Giani ha anche firmato l'ordinanza per lo stato di emergenza regionale per il maltempo che dal 10 al 22 novembre ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Arezzo - e arancione per Emilia-Romagna e Lazio. Ecco le previsioni nel dettaglio.