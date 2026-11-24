Meteo, è ancora maltempo. Tornano pioggia, neve e venti di burrasca: ecco dove e quandoCronaca
Introduzione
Sta per tornare il maltempo. Dopo una breve tregua, già da domani, mercoledì 25 novembre, il meteo è destinato a peggiorare di nuovo. Un’ampia circolazione depressionaria sta per spingere la formazione di un minimo sottovento alle Alpi tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno: porterà nevicate (anche consistenti) sull’arco alpino. Ci aspetta quindi un’altra fase di perturbazione, che si sposterà poi verso Sud-Est (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni del meteo, pioggia da Nord a Sud già da domani
Secondo le previsioni de iLMeteo.it, già da domani si aprirà dunque una forte fase perturbata, trainata dal vortice depressionario sottovento alle Alpi. Si prevedono piogge con picchi fino a 70-90 mm nelle 24 ore sulla Liguria di Levante, sull’Alta Toscana, sui settori prealpini lombardo-veneti e sulla fascia pedemontana friulana. Meno copiose le precipitazioni altrove: 10-20 mm sulla Sardegna e sui territori della zona adriatica centrale e isolati piovaschi di 1-5 mm sul versante ionico e sulla Sicilia meridionale.
Ti potrebbe interessare anche: Vortice polare, cos'è e perché può portare gelo sull'Europa
Torna la neve: ecco dove
Salendo in quota la pioggia si trasforma in neve. Fin dal mattino nevicherà intorno ai 500-700 metri in Piemonte, intorno agli 800-1000 metri in Val d’Aosta, sulle Alpi della Lombardia e sulle vallate interne dell’Alto Adige, dai 1000 ai 1200 metri sulle Alpi del Friuli e sulle Prealpi del Veneto (con punte tra i 60 e gli 80 cm dai 1800 metri in su). Diversa la situazione sugli Appennini: nevicherà meno e soltanto a quote più alte, dai 1700 a salire.
Ti potrebbe interessare anche: Previsioni inverno 2026 - 2027, la neve in Italia e l'effetto El Niño
Vento forte sulle coste
Quella di domani sarà anche una giornata ventosa, soprattutto sulle zone costiere. I meteorologi stimano raffiche sui 60-80 km/h (con massimi di 80-90 km/h) sul Mar Ligure, in Sardegna e sul Tirreno, ma anche sui crinali appenninici. Soffia lo Scirocco sull’Adriatico, con raffiche di 50-60 km/h.
Le temperature del 25 novembre
Per quanto riguarda le temperature, al Nord i valori massimi saranno intorno ai 6-8°C a Ovest e intorno ai 10-12°C a Est. A Milano 6-8°C e a Torino 6-7°C. Minime tra 1-5°C sulle pianure. Al Centro valori massimi compresi tra gli 11-12°C di L'Aquila e Perugia e i 17°C di Roma, al Sud tra gli 11-12°C di Potenza e i 17-22°C di molte città.
Le previsioni per giovedì 26 novembre
Giovedì 26 il quadro migliora al Nord-Ovest, con il vortice depressionario che si sposta verso il Centro e il Sud, anche se su Emilia-Romagna e Triveneto pioverà ancora (10-20 mm nelle 24 ore). Si attendono rovesci e temporali (20-40 mm) sulle zone tirreniche, su quelle interne e su quelle adriatiche centrali, ma anche in generale al Sud: iLMeteo.it parla di picchi di precipitazioni fino a 50-60 mm tra basso Lazio, Campania e Calabria. La neve continuerà a cadere, anche se più moderatamente, sopra i 700-metri sulle Alpi centro-orientali e sopra i 1300 metri sull’Appennino settentrionale. Maestrale e Ponente portano raffiche di 60-80 km/h su Sardegna, aree tirreniche e Sud Italia. Ecco anche la Bora e il Grecale fino a 50-60 km/h sull'alto e medio Adriatico.
Le temperature del 26 novembre
Giovedì i valori massimi al Nord andranno dai 6°C di Trento e Bolzano e i 9-13°C delle città di pianura (5-9°C a Torino e 7-10°C a Milano). Al Centro si sta tra gli 11°C di l'Aquila e i 19°C di Pescara (10-13°C a Firenze e 12-16°C a Roma). Al Sud massime tra i 12°C di Potenza e i 18-20°C della maggior parte delle città (15-18°C a Napoli e 16-20°C a Palermo).
Le previsioni per venerdì e sabato 27 -28 novembre
Da venerdì 27 novembre si attiva una circolazione fredda adriatica, che farà piovere sulla Romagna adriatica, la Puglia e in generale sulle regioni del Sud. Nevica sull'Appennino centrale fino a 900-1100 metri (fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo) e dai 1300 metri in poi sulla zona dell’Appennino meridionale, con accumuli indicativi di 10-25 cm. Ancora vento: iLMeteo.it parla di “burrasca o burrasca forte di Bora e Grecale con raffiche di 60-80 km/h lungo l'Adriatico, al Sud e sui crinali appenninici”.
Verso un calo delle temperature
Verso il fine settimana caleranno anche le temperature, di circa 3-5°C e fino a 6-10°C sul medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche. La percezione potrebbe però essere anche più forte per effetto del wind-chill, che si verifica quando il vento freddo sottrae calore al corpo.
Ti potrebbe interessare anche: Cambiamenti climatici, Foggia la città più colpita d'Italia: seguono Roma e Napoli. I dati