Giovedì 26 il quadro migliora al Nord-Ovest, con il vortice depressionario che si sposta verso il Centro e il Sud, anche se su Emilia-Romagna e Triveneto pioverà ancora (10-20 mm nelle 24 ore). Si attendono rovesci e temporali (20-40 mm) sulle zone tirreniche, su quelle interne e su quelle adriatiche centrali, ma anche in generale al Sud: iLMeteo.it parla di picchi di precipitazioni fino a 50-60 mm tra basso Lazio, Campania e Calabria. La neve continuerà a cadere, anche se più moderatamente, sopra i 700-metri sulle Alpi centro-orientali e sopra i 1300 metri sull’Appennino settentrionale. Maestrale e Ponente portano raffiche di 60-80 km/h su Sardegna, aree tirreniche e Sud Italia. Ecco anche la Bora e il Grecale fino a 50-60 km/h sull'alto e medio Adriatico.