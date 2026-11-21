Strage via D’Amelio, perché l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro era indagatoCronaca
Introduzione
L'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida oggi, 21 novembre 2026, all'età di 78 anni, era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio aggravato nell'ambito degli accertamenti sulla strage di via D'Amelio del 1992 e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.
Quello che devi sapere
Le ipotesi della procura
Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe cercato di ostacolare le indagini convincendo l'ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati e facendo sparire documenti potenzialmente compromettenti. L'inchiesta, avviata nel 2023, aveva portato i pm a chiedere gli arresti domiciliari per De Gennaro. La richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari.
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Il rapporto con Arnaldo La Barbera
All'origine dell'indagine c'erano le dichiarazioni di un testimone, che avevano spinto gli inquirenti ad approfondire i rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo accusato di aver contribuito al depistaggio delle indagini sull'uccisione di Borsellino. I due avevano collaborato nel 1989 all'arresto di Salvatore Contorno, vicenda al centro delle lettere anonime del cosiddetto Corvo, che accusavano De Gennaro e Giovanni Falcone di aver favorito il ritorno armato del pentito in Sicilia. Quelle accuse non avevano mai trovato riscontro. La Procura sospettava che i due funzionari condividessero informazioni riservate su quell'operazione e sulla sorte dell'agenda rossa. A rafforzare i sospetti era stata l'assunzione della figlia di La Barbera nei servizi segreti diretti da De Gennaro, dopo che il padre, prima di morire, aveva suggerito alla moglie di rivolgersi proprio a lui. Secondo i pm, dietro quella richiesta avrebbe potuto esserci una forma di pressione legata alla conoscenza di segreti comuni.
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L'ipotesi di una regia del depistaggio
L'inchiesta della Procura di Caltanissetta puntava anche a ricostruire le eventuali responsabilità di altri funzionari di polizia nelle prime indagini sulla strage di via D'Amelio. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, Arnaldo La Barbera non avrebbe agito autonomamente nell'operazione che portò a costruire false testimonianze attraverso le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta. A orientarne l'attività sarebbe stata una rete interna alla Polizia, della quale De Gennaro avrebbe rappresentato un punto di riferimento. A riaccendere i sospetti erano state alcune conversazioni della figlia di La Barbera, intercettate dai carabinieri del Ros nel 2023. La presunta esistenza di una regia più ampia restava, tuttavia, un'ipotesi investigativa e non una responsabilità accertata.
Le presunte pressioni su Contorno
Una delle contestazioni riguardava il cosiddetto depistaggio dichiarativo. Per gli investigatori, De Gennaro avrebbe agito insieme al suo storico collaboratore Franco Pacetto e a Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, per impedire a Contorno di fornire informazioni alla Procura di Caltanissetta. L'ex esponente di Cosa nostra si era effettivamente rifiutato di rispondere alle domande dei magistrati. Secondo l'accusa, quel silenzio sarebbe stato il risultato delle pressioni esercitate nei suoi confronti e di un presunto accordo illecito stretto in passato con De Gennaro. Una ricostruzione che avrebbe dovuto chiarire anche alcuni aspetti controversi della gestione del collaboratore di giustizia.
La scomparsa dei documenti
Un secondo filone investigativo riguardava la presunta sottrazione e distruzione di materiale cartaceo e informatico. Secondo la Procura, dopo aver scoperto di essere intercettato, De Gennaro avrebbe cercato di nascondere alcuni documenti con il coinvolgimento di Carnicelli e della funzionaria del Dis Donatella Peruzzi. Parte delle carte sarebbe stata affidata al marito di quest'ultima, mentre altri documenti sarebbero stati successivamente eliminati. Le conversazioni registrate dagli investigatori, secondo i pm, avrebbero fornito elementi a sostegno di questa ricostruzione. Nell'ambito dell'inchiesta erano state inoltre disposte perquisizioni nell'abitazione dell'ex capo della Polizia e in altri luoghi riconducibili ai suoi collaboratori, anche alla ricerca dell'agenda rossa di Borsellino.
Il rigetto della richiesta di arresto
Di recente, il gip di Caltanissetta aveva negato la misura cautelare richiesta dalla Procura, giudicando insufficienti gli indizi per ricondurre le presunte attività di De Gennaro al depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Secondo il giudice, le preoccupazioni dell'ex capo della Polizia avrebbero potuto riguardare altre vicende, in particolare quella relativa a Contorno, senza necessariamente coinvolgere la scomparsa dell'agenda rossa. I pubblici ministeri avevano quindi presentato ricorso al Tribunale del Riesame: l'udienza era stata fissata per il prossimo primo dicembre. Il 21 novembre, come detto, De Gennaro si è ucciso.
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