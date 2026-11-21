All'origine dell'indagine c'erano le dichiarazioni di un testimone, che avevano spinto gli inquirenti ad approfondire i rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo accusato di aver contribuito al depistaggio delle indagini sull'uccisione di Borsellino. I due avevano collaborato nel 1989 all'arresto di Salvatore Contorno, vicenda al centro delle lettere anonime del cosiddetto Corvo, che accusavano De Gennaro e Giovanni Falcone di aver favorito il ritorno armato del pentito in Sicilia. Quelle accuse non avevano mai trovato riscontro. La Procura sospettava che i due funzionari condividessero informazioni riservate su quell'operazione e sulla sorte dell'agenda rossa. A rafforzare i sospetti era stata l'assunzione della figlia di La Barbera nei servizi segreti diretti da De Gennaro, dopo che il padre, prima di morire, aveva suggerito alla moglie di rivolgersi proprio a lui. Secondo i pm, dietro quella richiesta avrebbe potuto esserci una forma di pressione legata alla conoscenza di segreti comuni.

Per approfondire: Gianni De Gennaro, chi era ex capo della Polizia indagato per depistaggio su Via D'Amelio