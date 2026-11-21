"Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Gianni De Gennaro, era un servitore dello Stato un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, pero’ credo che in un paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste e se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronuncia la sentenza non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso regionale di Forza Italia del Piemonte. “Questo non è giusto non è da paese civile purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali. Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha concluso il vicepremier.