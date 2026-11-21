Morte di Gianni De Gennaro, la premier Meloni: “Profondamente scioccata”. Le reazioniPolitica
Introduzione
Sono diverse le reazioni della politica alla morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che si è tolto oggi la vita all’età di 78 anni nella sua casa in Toscana. In base a quanto trapelato finora, l’uomo era da solo nell’abitazione e si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. A far scattare l'allarme sono stati i familiari preoccupati perché non avevano sue notizie dal giorno precedente. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.
Quello che devi sapere
Meloni: “Profondamente scioccata”
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore".
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La Russa: “Si è innocenti fino a prova contraria”
"Sono sconvolto da questa tragica fine", ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale. Mi ha sconvolto la notizia della morte di Gianni De Gennaro anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni.".
Salvini: "Di Gennaro vittima di massacro mediatico-giudiziario"
"Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene", ha scritto sui social il vice
presidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini.
Tajani: "Sconvolto, in Paese civile processi si fanno in tribunale"
"Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Gianni De Gennaro, era un servitore dello Stato un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, pero’ credo che in un paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste e se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronuncia la sentenza non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso regionale di Forza Italia del Piemonte. “Questo non è giusto non è da paese civile purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali. Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha concluso il vicepremier.
Piantedosi: "Sgomenti per morte De Gennaro, grande funzionario Stato"
"La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l'abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell'Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione", ha sottolineato il ministro.
Giorgetti: “Dolore e smarrimento”
Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato. “Ho appreso con dolore e smarrimento della tragica morte di Gianni de Gennaro. In questo momento il mio pensiero va al fratello Andrea, che apprezzo e stimo e a tutta la famiglia”.
Mantovano: “Ne ammiravo doti e senso delle istituzioni”
"Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Renzi: "Scomparsa tragica, oggi momento del cordoglio"
La notizia della morte di Gianni De Gennaro è "sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era", ha dichiarato Matteo Renzi aprendo i lavori dell'assemblea di Italia Viva a Milano. "Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro". La sua "scomparsa è tragica. Ci sarà tempo e modo per capire e valutare, oggi è il momento della pietas, del cordoglio, nel quale il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. In questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione", ha aggiunto il leader di Italia Viva.
Calenda: “De Gennaro servitore della Patria tradito dalle Istituzioni”
"Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace", ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda.
Rosato: "De Gennaro è stato un leale servitore dello Stato"
"Una terribile notizia. Ho lavorato per tanti anni con Gianni de Gennaro e lo ricorderò quale era, un leale servitore delle istituzioni. Le mie condoglianze e vicinanza alla famiglia", ha scritto su X il vicesegretario di Azione e segretario del Copasir, Ettore Rosato.
Fratello Borsellino: “Pm responsabili istigazione a suicidio”
"La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un'inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un'iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell'agenda rossa. Per spostare quindi l'attenzione sulla Polizia”, ha detto all'ANSA Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo.
Lupi: “Morte De Gennaro scuote la coscienza di tutti”
"Gianni De Gennaro era un uomo delle istituzioni, apprezzato e stimato da governi di colore diverso per le sue capacità e la sua morte è una notizia terribile che lascia sgomenti e scuote le coscienze di tutti. E soprattutto impone una seria e profonda riflessione sulla necessità di garantire i servitori dello Stato che hanno svolto incarichi importanti e delicati in momenti complessi, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali. Ci deve essere sempre un giusto equilibrio tra le legittime esigenze di chi svolge le indagini e la tutela della dignità della persona che, fino a prova contraria, è sempre innocente”, ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Carfagna. “Mai avuto dubbi sulla sua integrità”
Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, ha dichiarato: “Conoscevo bene Gianni De Gennaro, non ho mai avuto dubbi sulla sua integrità, sul suo senso delle Istituzioni e dello Stato. Sono sconvolta, senza parole. Alla famiglia, a tutte le persone che gli volevano bene, la mia vicinanza in questo terribile momento".
Casini: “De Gennaro uomo delle istituzioni”
"Gianni De Gennaro è morto. Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi", ha dichiarato Pier Ferdinando Casini.
Per approfondire: Gianni De Gennaro, chi era ex capo della Polizia indagato per depistaggio su Via D'Amelio