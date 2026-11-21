Capire come i chatbot, i social network e gli algoritmi influenzino la salute mentale, le scelte individuali e persino le opinioni politiche. Con un emendamento presentato dal segretario Riccardo Magi, +Europa propone di istituire presso il ministero dell'università e della ricerca un programma nazionale da 10 milioni di euro in due anni. I finanziamenti, 5 milioni annui nel 2027 e nel 2028, sarebbero destinati a studi indipendenti sugli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli conversazionali, e delle piattaforme digitali. Tra gli aspetti da indagare figurano l'attenzione, la qualità del sonno, il benessere psicologico dei giovani, i comportamenti compulsivi e i meccanismi di persuasione personalizzata. Una parte delle ricerche riguarderebbe l'influenza degli algoritmi sulla formazione delle opinioni politiche, sul pluralismo informativo e sui processi democratici. Prevista una relazione annuale al Parlamento.

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