Manovra, da psicologi a obesità: cosa prevedono gli emendamenti sulla sanitàPolitica
Introduzione
Non solo richieste di maggiori risorse per la sanità pubblica, superamento dei vincoli alle assunzioni e investimenti sulla prevenzione. Tra i circa 6.600 emendamenti alla manovra all'esame della Commissione Bilancio della Camera, numerose proposte riguardano la salute: dai farmaci per l'obesità al sostegno psicologico, dai disturbi alimentari alla tutela della fertilità. Il passaggio parlamentare della manovra diventa anche un'occasione per portare all'attenzione temi e criticità, attraverso delle proposte che, pur non avendo in molti casi la prospettiva di essere approvate, puntano a sollecitare interventi specifici.
Quello che devi sapere
10 milioni per studiare gli effetti dell'IA sulla mente
Capire come i chatbot, i social network e gli algoritmi influenzino la salute mentale, le scelte individuali e persino le opinioni politiche. Con un emendamento presentato dal segretario Riccardo Magi, +Europa propone di istituire presso il ministero dell'università e della ricerca un programma nazionale da 10 milioni di euro in due anni. I finanziamenti, 5 milioni annui nel 2027 e nel 2028, sarebbero destinati a studi indipendenti sugli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli conversazionali, e delle piattaforme digitali. Tra gli aspetti da indagare figurano l'attenzione, la qualità del sonno, il benessere psicologico dei giovani, i comportamenti compulsivi e i meccanismi di persuasione personalizzata. Una parte delle ricerche riguarderebbe l'influenza degli algoritmi sulla formazione delle opinioni politiche, sul pluralismo informativo e sui processi democratici. Prevista una relazione annuale al Parlamento.
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Sostegno psicologico
Forza Italia chiede invece un milione l'anno per rafforzare il sostegno psicologico ai militari, anche attraverso servizi a distanza, con l'istituzione di un apposito fondo presso il ministero della Difesa. Tra gli emendamenti depositati da Italia Viva figurano il rifinanziamento del bonus psicologo e misure per il contrasto ai disturbi alimentari.
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Emendamento per oncologo come professione usurante
Un emendamento proposto dalla presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Rossana Berardi, insieme ad altri partner come il collegio degli oncologi ospedalieri Cipomo, l'associazione Salute Donna e la rete delle donne oncologhe Women for oncology ha come obiettivo quello di riconoscere le professioni dell’oncologo, ematologo e medico palliativista come professioni usuranti. Si prevedono perciò specifiche linee guida, interventi sulla distribuzione dei carichi assistenziali, sull'alternanza delle attività a maggiore impatto emotivo e sulla programmazione di momenti strutturati di recupero psicofisico e di supporto professionale.
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Congelamento ovociti
Porta invece la prima firma di Alessandro Cattaneo, di Forza Italia, l'emendamento che propone di mettere a carico del Servizio sanitario nazionale il congelamento degli ovociti per le donne a rischio di infertilità a causa di una malattia: lo stanziamento previsto è di 2 milioni annui per il 2027-2029.
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L’obesità
Un emendamento, firmato dai deputati Benigni, Cappellacci, Bagnasco, Patriarca, Casasco e Mulè, propone di destinare 250 milioni di euro nel triennio 2027-2029 al rimborso delle terapie farmacologiche per le persone con obesità grave, con particolare attenzione a quelle in condizioni di fragilità socioeconomica. Un secondo emendamento, a firma da Giorgio Mulè, propone invece 6 milioni di euro nel triennio, pari a 2 milioni all'anno, per introdurre programmi di screening dell'obesità rivolti agli adolescenti tra i 13 e i 19 anni, anche attraverso la collaborazione delle scuole e delle reti sanitarie territoriali. La prima proposta, punta in particolare a introdurre un modello sperimentale di rimborso dei farmaci destinato alle persone con indice di massa corporea pari o superiore a 40, almeno una comorbidità diversa dal diabete e già eleggibili alla chirurgia bariatrica, che non abbiano risposto adeguatamente agli interventi sullo stile di vita e alle misure dietetiche.
I test per l’HIV
Preservativi distribuiti gratuitamente nelle scuole superiori e test rapidi per l'HIV nei locali notturni, ai festival e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Lo propone +Europa con un emendamento che stanzia un milione di euro per il 2027 per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse. La quota maggiore, 650mila euro, è destinata alla distribuzione sperimentale di preservativi negli istituti superiori statali che aderiranno all'iniziativa, attraverso punti di distribuzione riservati. Altri 350mila euro finanzieranno test rapidi, gratuiti e riservati, anche nei locali notturni e durante le manifestazioni musicali. La proposta consente inoltre ai ragazzi dai 14 anni di sottoporsi autonomamente ai test e agli eventuali accertamenti diagnostici di conferma, senza il consenso dei genitori.
Correzioni con il contagocce
Da quanto filtra da Palazzo Chigi e dal Mef, in manovra qualche aggiustamento ci sarà, ma senza alterare i saldi. Sanità, pensioni, Superbonus ed exit tax si contendono i pochi margini, entro un perimetro contabile che il governo e il Tesoro non intendono allargare. In cima alla lista per le coperture, ci sono le risorse per la sanità. "Non so se attingeremo al voucher anziani ma stiamo cercando di incrementare il fondo per la sanità", spiega il ministro Orazio Schillaci, lasciando aperta la strada a un'ipotesi affiorata nei giorni scorsi giudicata "concreta" da più fonti di maggioranza e di governo: restringere la platea dei beneficiari della card da 300 euro per gli over 75, senza intaccarne l'importo, per liberare risorse da dirottare al Servizio sanitario nazionale.
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