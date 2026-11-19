Manovra, si cercano altri fondi da destinare alla sanità: governo diviso su copertureEconomia
Introduzione
La Manovra 2027 continua a essere al centro del dibattito politico. Tra i temi di cui si discute c’è la sanità: il governo cerca risorse aggiuntive per il Fondo sanitario nazionale, ma tra i partiti di maggioranza non c’è accordo sulle misure da rivedere per trovare le coperture da destinare a questo settore. La Lega dice no all'ipotesi di attingere dal fondo per la flessibilità pensionistica per dare risorse alla sanità. Medici e infermieri propongono di spostare i fondi destinati al voucher anziani. Forza Italia apre a una revisione della misura.
Quello che devi sapere
Le risorse per la sanità
Per il Fondo sanitario nazionale sono stati stanziati dalla Manovra 2,36 miliardi annui. Tuttavia, si cercano risorse in più da destinare alla sanità. Una prima ipotesi parlava di circa 500 milioni aggiuntivi, ma le coperture devono ancora essere trovate. Per medici e infermieri, comunque, questi fondi sono ancora pochi.
Per approfondire: Manovra 2027, dalle pensioni al condono: ecco cosa può cambiare punto per punto
La proposta
Il sindacato dei medici Anaao Assomed chiede di destinare al Sistema sanitario nazionale altri 1,9 miliardi utilizzando risorse previste in Manovra per altre voci. Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri, ha parlato di una proposta che ha definito "concreta" e "attuabile, se solo ci fosse la volontà politica". Per la sanità pubblica, ha detto, "è possibile arrivare a uno stanziamento di 1,9 miliardi complessivi, per i quali la copertura ci sarebbe già".
Le coperture
Spiegando la proposta del sindacato, Di Silverio ha precisato: i 500 milioni di euro aggiuntivi alla sanità che dovrebbero essere messi in Manovra "non sarebbero comunque sufficienti a coprire tutte le criticità, seppur rappresentano un segnale apprezzabile. In realtà si potrebbe arrivare a uno stanziamento complessivo di 1,9 miliardi, da subito disponibili”. Di Silverio ha spiegato anche come, secondo il sindacato, si potrebbe arrivare a questi 1,9 miliardi in più: “Spostando, come chiediamo e continueremo a chiedere, gli 1,6 miliardi destinati al voucher anziani sul Fondo sanitario nazionale e destinando sempre al Fondo sanitario i 300 milioni 'esca' inutilizzabili attualmente previsti in Manovra per le prestazioni extralavorative".
Voucher anziani e prestazioni extralavorative
Secondo Anaao Assomed, quindi, le risorse in più per la sanità potrebbero trovarsi spostando i fondi per voucher anziani e prestazioni extralavorative. “Se ci fosse la volontà politica – ha detto il segretario del sindacato - basterebbe spostare 1,6 miliardi del voucher e i 300 milioni 'fittizi' sul Fondo sanitario, per garantire alla Sanità un finanziamento ragionevole e reale, poiché in questo caso la copertura c'è. Per i 500 milioni annunciati, invece, la copertura si sta ancora cercando".
Riguardo alle prestazioni extralavorative, Di Silverio ha aggiunto: questi 300 milioni di euro "sono in realtà soldi fittizi, un'esca: sono stati messi in Manovra destinati a finanziare le prestazione extralavorative aggiuntive degli ospedalieri, ma dal momento che il tetto previsto per legge dalle varie Asl è stato superato, in realtà non potranno mai essere spesi e torneranno al bilancio dello Stato".
Riguardo al voucher anziani, poi, Di Silverio ha aggiunto: significherebbe "finanziare in maniera trasparente i grandi gruppi economici che gestiscono la sanità privata: è inaccettabile". Da una parte, ha detto ancora, "si cerca una 'piccola' copertura di 500 milioni per il Servizio sanitario e dall'altra si procede speditamente a finanziare la sanità privata".
Contrario anche il sindacato degli infermieri Nursind
Anche il sindacato degli infermieri Nursind si è detto contrario al voucher. "Destinare alla sanità 500 milioni aggiuntivi, a fronte delle enormi criticità che colpiscono il Sistema sanitario nazionale, rappresenta un insulto alla sanità pubblica. Ribadiamo la richiesta di spostare gli 1,6 miliardi del voucher anziani al Fondo sanitario: attendiamo di vedere l'esito dei lavori parlamentari sulla Manovra, ma se non ci sarà una risposta in questa direzione potremo anche valutare ulteriori iniziative", ha commentato il segretario Andrea Bottega.
La posizione della Lega
Tra le ipotesi c’è anche quella di attingere dal fondo per la flessibilità pensionistica per dare risorse alla sanità. Una strada che non piace alla Lega. "Non se ne parla. No", ha detto il vicepremier Matteo Salvini. Poi ha ribadito che di destinare alla sanità gli 850 milioni del fondo previdenziale "non se n'è parlato e non se ne parlerà".
La posizione di Forza Italia
Tornando al voucher per gli anziani, già dato per certo dall’altro vicepremier Antonio Tajani, potrebbe arrivare un’apertura di Forza Italia per mantenere la misura ma ridurre la platea (e quindi le spese). Secondo fonti del partito, ci sarebbero delle trattative interne per confermare la card da 300 euro per gli over 75 ma con meno beneficiari: l’ipotesi è di introdurre una soglia Isee di 15mila euro, al posto dell'attuale tetto di 28mila euro di reddito da pensione, riducendo - secondo le prime stime azzurre - la spesa da 1,6 miliardi a 800 milioni. I costi, in questo modo, sarebbero dimezzati e gli 800 milioni potrebbero essere destinati alla sanità. Per ora, comunque, si tratta solo di ipotesi e le trattative continuano.
Per approfondire: Manovra, medici contro voucher anziani: “Bene aperture Schillaci ma 5 dicembre in piazza”