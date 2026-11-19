Secondo Anaao Assomed, quindi, le risorse in più per la sanità potrebbero trovarsi spostando i fondi per voucher anziani e prestazioni extralavorative. “Se ci fosse la volontà politica – ha detto il segretario del sindacato - basterebbe spostare 1,6 miliardi del voucher e i 300 milioni 'fittizi' sul Fondo sanitario, per garantire alla Sanità un finanziamento ragionevole e reale, poiché in questo caso la copertura c'è. Per i 500 milioni annunciati, invece, la copertura si sta ancora cercando".

Riguardo alle prestazioni extralavorative, Di Silverio ha aggiunto: questi 300 milioni di euro "sono in realtà soldi fittizi, un'esca: sono stati messi in Manovra destinati a finanziare le prestazione extralavorative aggiuntive degli ospedalieri, ma dal momento che il tetto previsto per legge dalle varie Asl è stato superato, in realtà non potranno mai essere spesi e torneranno al bilancio dello Stato".



Riguardo al voucher anziani, poi, Di Silverio ha aggiunto: significherebbe "finanziare in maniera trasparente i grandi gruppi economici che gestiscono la sanità privata: è inaccettabile". Da una parte, ha detto ancora, "si cerca una 'piccola' copertura di 500 milioni per il Servizio sanitario e dall'altra si procede speditamente a finanziare la sanità privata".