Introduzione
Sono stati presentati circa 6.600 emendamenti alla Legge di Bilancio per il 2027: si tratta di un record rispetto alle proposte di modifica alle manovre finora esaminate dal Parlamento in questa legislatura. I leader della maggioranza - la premier Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si sono riuniti ieri per fissare alcuni punti cardine per l’esame dell’Aula: procedere in modo "unitario", mantenere "in ordine i conti pubblici" e garantire coperture "certe e puntuali”. In ogni caso, di fronte alla valanga di emendamenti, solo alcuni sembrano avere realistiche possibilità di entrare a far parte della Manovra per il prossimo anno.
Quello che devi sapere
Il condono edilizio
Tra le novità che potrebbero farcela c’è una sorta di condono edilizio: l’obiettivo è porre un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati (ad esempio a Roma), salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico. Si dà inoltre alle Regioni la possibilità di riaprire condoni, come quello del 2003 in Campania. Infine sarebbe in valutazione un'altra misura che riguarda i Comuni, per regolarizzare piccoli interventi non strutturali.
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Le novità per le pensioni
Per quanto riguarda il capitolo pensioni, la Manovra stabilisce l'adeguamento pieno degli assegni solo fino a quattro volte il minimo (2.447 euro), dopodiché scattano tagli progressivi. Si valuta però la possibilità di portare la rivalutazione al 100% fino a 3mila euro (cinque volte il minimo). Resta l'incognita della destinazione del Fondo per la flessibilità in uscita da 850 milioni.
Le risorse per la sanità
Il governo è anche al lavoro per trovare risorse aggiuntive ai 2,36 miliardi annui stanziati dalla Manovra per il Fondo sanitario nazionale, ai quali si aggiunge un miliardo finanziato dalla Legge di Bilancio precedente. L'ipotesi è di stanziare altri 500 milioni e non si esclude un intervento sulla carta anziani che stanzia 1,6 miliardi per un voucher da 300 euro agli over 75 per le spese sanitarie.
Rinviati i tagli alla scuola
Per quanto concerne invece il settore dell’istruzione, il governo ha già fatto marcia indietro sui quasi 7mila posti in meno negli organici dell'autonomia e del personale Ata della scuola inseriti in Manovra. Non è però ancora chiaro se la norma verrà espunta o se sarà solamente rinviata al 2029.
Cosa cambia per il Superbonus
Inoltre la norma che spalma su 10 anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus in compensazione nel 2027 sembra destinata a cambiare: dopo le forti proteste delle banche e delle imprese, dovrebbe arrivare una correzione. Tra le ipotesi ci sono la riduzione da 10 a 5 anni e una soglia di esclusione a 500mila euro.
Il fondo “Culle per la vita”
Spazio poi alle richieste dei singoli partiti: tra le altre novità in arrivo, al fine di prevenire l'abbandono dei neonati Fratelli d’Italia propone un fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2027 per istituire le “Culle per la vita”: si tratterebbe di punti d'accoglienza con sistemi di climatizzazione, videosorveglianza non identificativa e allarmi collegati ai servizi sanitari.
Altri soldati per Strade Sicure
Invece la Lega chiede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno rispetto ai 6.800 attuali, per portare a quota 10mila gli effettivi in servizio per Strade Sicure.
La previdenza dedicata
Su spinta di Forza Italia e Lega, si cerca di dare una risposta alle penalizzazioni nelle pensioni delle forze dell'ordine: per questa misura dovrebbero servire circa 48 milioni l'anno.
La correzione all’Exit Tax
Ci sono poi alcuni correttivi rispetto a misure già presenti nel testo: per quanto riguarda la Exit Tax, la tassa al 26% sulle plusvalenze di chi trasferisce la residenza fiscale all'estero, si valuta un innalzamento della soglia dei redditi, ora di 800 mila euro, portandola a 4-5 milioni. La Lega propone di escludere startup e Pmi innovative.
Flat tax per i giovani
E ancora, la Legge di Bilancio per sul 2027 introduce una flat tax all'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori fino ad un massimo di 2.500 euro: Fratelli d’Italia propone adesso di estendere la proposta ai neoassunti.
La Tobin Tax
Infine c’è il capitolo della Tobin Tax: sul raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie previsto dalla Manovra per il 2027 hanno espresso preoccupazione gli operatori di mercato e Borsa Italiana che hanno rivolto un appello al governo. Non si esclude dunque un possibile intervento della maggioranza.
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