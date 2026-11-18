Introduzione

Sono stati presentati circa 6.600 emendamenti alla Legge di Bilancio per il 2027: si tratta di un record rispetto alle proposte di modifica alle manovre finora esaminate dal Parlamento in questa legislatura. I leader della maggioranza - la premier Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si sono riuniti ieri per fissare alcuni punti cardine per l’esame dell’Aula: procedere in modo "unitario", mantenere "in ordine i conti pubblici" e garantire coperture "certe e puntuali”. In ogni caso, di fronte alla valanga di emendamenti, solo alcuni sembrano avere realistiche possibilità di entrare a far parte della Manovra per il prossimo anno.