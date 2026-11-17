In diversi Paesi del mondo, dall'Australia , alla Francia, passando per l'Inghilterra, i governi stanno intervenendo per limitare uso e abuso dei social da parte dei minori. Succede anche in Italia dove verrà proposta un'indicazione ben precisa, nell'ambito di un emendamento legato al decreto sicurezza. Si tratta, nel dettaglio, del divieto assoluto di utilizzare i social network per i ragazzi fino a 13 anni e di quello meno rigido per i giovani tra i 13 e i 16 anni, i quali non potranno possedere un account autonomo ma potranno gestirne uno legato a quello dei genitori, Invece, per chi ha compiuto i 16 anni, verrà proposta la piena libertà di aderire a una piattaforma social. La norma, messa a punto con il contributo decisivo di Palazzo Chigi, verrà presentata nelle prossime ore da tutti i capogruppo di maggioranza. L'emendamento, è emerso, sarà aperto a contributi e modifiche.

Il disegno di legge bipartisan

La possibilità che si possa adottare questo divieto arriva perché l'Italia ha notificato il disegno di legge bipartisan Mennuni (FdI)-Madia (Iv), presentato al Senato e supportato da esponenti di maggioranza alla Commissione Europea, fattore che ha permesso di trattare con Bruxelles e consentire il lascia passare al testo. Secondo la stessa Madia, "stabilire un'età minima per accedere ai social network è una misura giusta. Avevamo un testo di legge pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in Parlamento. Se oggi la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così, sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati".

La soddisfazione di Valditara

Positiva la reazione del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, il quale da tempo sostiene limitazioni in quest'ambito, forte anche di quanto diversi studi internazionali hanno ormai confermato, cioè che il cellulare influisce in maniera negativa sull'apprendimento, causando problemi di attenzione, concentrazione, memoria e difficoltà nello studio. "Inutile dire che questo emendamento potrebbe costituire una svolta decisiva per i genitori afflitti dalla dipendenza digitale dei loro figli e per i minori verso i quali le grandi piattaforme social hanno adottato algoritmi devastanti per la loro psiche, per la salute psicofisica e per ignobili finalità commerciali", ha commentato invece il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI).

La posizione degli psicologi

Soddisfazione è trapelata anche da parte degli psicologi di Aupi, Associazione unitaria psicologi italiani. "Evidenze scientifiche ci indicano quanto sia importante proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi connessi a un utilizzo precoce e non regolato delle piattaforme digitali".