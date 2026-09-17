Nel dibattito sulla nuova regolazione è intervenuto anche il giornalista Riccardo Luna, che a SkyTG24 ha definito il Kids Act come la fine di una lunga stagione senza regole. Luna ha ricordato che tutto era iniziato nel 1996, quando una norma statunitense aveva stabilito che le piattaforme non fossero responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti: "Hanno avuto trent'anni per fare quello che volevano, senza regole. Quella stagione è finita". Luna ha sottolineato come, fino a oggi, l'unica regola fosse il divieto di avere utenti sotto i 13 anni, una soglia che le piattaforme hanno aggirato in ogni modo pur di attrarre i più giovani. Con il Kids Act, ha spiegato, quella pratica viene meno e si introduce un cambiamento significativo anche per la fascia 13-15, dove l'algoritmo dovrà essere "molto meno aggressivo".

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