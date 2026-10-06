AI e scuola, cresce divario tra studenti e docenti: l'indagine

Per quanto riguarda il rapporto dei docenti con gli strumenti dell'intelligenza artificiale, solo il 19% degli studenti definisce prevalentemente aperto l’atteggiamento degli insegnanti nei confronti dell’AI. Non a caso, solo il 7% racconta di aver avuto l’opportunità di utilizzarla spesso in classe e con diversi docenti, mentre a tutti gli altri è capitato raramente (29%) se non mai, con l’aggravante che nel 22% dei casi i prof oltre a ignorare l’insegnamento di questi strumenti ne hanno severamente vietato l’uso. La maggior parte degli insegnanti tollera l'AI (49%) oppure fa finta di niente (12%), e non manca chi reprime e minaccia sanzioni ai trasgressori (20%). Intanto, in assenza di regole ufficiali (50%) o al più di indicazioni vaghe e confuse su come usare l’IA a scuola (28%), la richiesta degli studenti è unanime: formare i docenti (38%), inserirla come disciplina trasversale in tutte le materie (20%), dare regole chiare su come usarla (20%) oppure offrire accesso ai modelli più evoluti a pagamento (7%).